Население Ида-Вирумаа продолжает сокращаться

Об этом свидетельствует статистика Министерства внутренних дел Эстонии, согласно которой по состоянию на 1 января 2025 года в Ида-Вирумаа проживали 128 568 человек, а по состоянию на 1 января 2024 года - 130 362.

Таким образом, за год население уезда сократилось на 1794 человек.

Среди местных самоуправлений в составе уезда положительная демографическая динамика за прошлый год отмечается только в волости Алутагузе, население которой выросло до 4588 человек (+18), и в Нарва-Йыэсуу, где население увеличилось до 4883 человек (+4).

В целом с 2009 года население северо-восточного уезда Эстонии сократилось примерно на 35 000 человек.

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