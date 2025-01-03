Сирия: исламистские власти меняют школьную программу; министры ЕС в Дамаске выясняют, куда двигается страна

Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».

Хотя в последние дни Сирия ушла с первых полос мировых СМИ, процессы, происходящие в этой стране, имеют большое значение для Ближнего Востока и важны в мировом контексте в целом.

Рассказываем о последних событиях в Сирии.

Возвращение домой: почему на это пока решаются не все

Сирийские беженцы в Ливане Фото: Anadolu

По данным Организации Объединенных Наций, после свержения режима Башара Асада в Сирию вернулись более 115 тыс. проживавших за рубежом сирийцев. Основной приток наблюдается из Турции, Иордании и Ливана.

Также, по данным ООН, из примерно 664 тыс. перемещенных сирийцев внутри Сирии (75% из них женщины и дети) порядка 486 тыс. уже вернулись в свои родные регионы, в основном - в Хаму и Алеппо.

Несмотря на то, что это, безусловно, является положительной и многообещающей динамикой, заявляют в ООН, ситуация в стране продолжает оставаться непростой.

«Сохраняющаяся нестабильность, вооруженные столкновения, рост преступной деятельности и неразорвавшиеся боеприпасы - все это продолжает создавать проблемы для гражданского населения и влиять на решение о возвращении домой для тех сирийцев, которые все еще живут за пределами страны», - заявили накануне в офисе комиссара Агентства ООН по делам беженцев.

Европейский визит

Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок в Дамаске Фото: AFP

В пятницу в Дамаск с визитом прибыли министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.