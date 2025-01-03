После падения режима Асада в Сирию из-за рубежа начали массово возвращаться беженцы, но ситуация в стране остается непростой: многих сирийцев, например, насторожило, например, что новые власти, возглавляемые исламистами, пытаются в своих интересах изменить школьную программу. Чтобы понять, куда двигает Сирию ее новое руководство, в Дамаск с визитом прибыли министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.
Сирия: исламистские власти меняют школьную программу; министры ЕС в Дамаске выясняют, куда двигается страна
Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».
Хотя в последние дни Сирия ушла с первых полос мировых СМИ, процессы, происходящие в этой стране, имеют большое значение для Ближнего Востока и важны в мировом контексте в целом.
Рассказываем о последних событиях в Сирии.
Возвращение домой: почему на это пока решаются не все
По данным Организации Объединенных Наций, после свержения режима Башара Асада в Сирию вернулись более 115 тыс. проживавших за рубежом сирийцев. Основной приток наблюдается из Турции, Иордании и Ливана.
Также, по данным ООН, из примерно 664 тыс. перемещенных сирийцев внутри Сирии (75% из них женщины и дети) порядка 486 тыс. уже вернулись в свои родные регионы, в основном - в Хаму и Алеппо.
Несмотря на то, что это, безусловно, является положительной и многообещающей динамикой, заявляют в ООН, ситуация в стране продолжает оставаться непростой.
«Сохраняющаяся нестабильность, вооруженные столкновения, рост преступной деятельности и неразорвавшиеся боеприпасы - все это продолжает создавать проблемы для гражданского населения и влиять на решение о возвращении домой для тех сирийцев, которые все еще живут за пределами страны», - заявили накануне в офисе комиссара Агентства ООН по делам беженцев.
Европейский визит
В пятницу в Дамаск с визитом прибыли министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.
Эти две страны пополнили список государств Евросоюза, ведущих прямые переговоры с возглавившими Сирию исламистами, несмотря на то, что сыгравшая ключевую роль в свержении Асада группировка повстанцев «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) признана террористической во многих западных странах.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к созданию суверенной, стабильной и мирной Сирии.
Европейский союз и США ввели санкции против режима Асада после жестокого подавления оппозиции в разгар гражданской войны 2011-2018 гг.
Ожидается, что снятие европейских санкций станет одной из тем обсуждения на переговорах в пятницу.
Перемены в сфере образования
Между тем в Сирии растет обеспокоенность тем, что новые власти, возглавляемые исламистами, без консультаций с общественностью приняли решение о внесении изменений в школьную программу.
На странице министерства образования переходного правительства в фейсбуке накануне была опубликована новая учебная программа для всех возрастных групп, в которой явно прослеживается уклон в исламизм - например, слова «защита нации» заменены на «защиту Аллаха».
Упоминания о богах, которым поклонялись в Сирии до ислама, а также изображения их статуй также исключаются из программы.
Из курса естественных наук предлагается исключить теорию эволюции и Большого взрыва.
(Помимо этого, из программы собираются исключить любые ссылки на эпоху правления клана Асадов. В частности, из курса арабского языка убрали изучение стихотворений, прославляющих Башара Асада и его отца Хафеза.)
Министр образования Назир аль-Кадри попытался преуменьшить значение этого шага, заявив, что учебная программа практически не изменилась и будет оставаться в силе до тех пор, пока не будут созданы специализированные комитеты для ее окончательного пересмотра и утверждения.
Некоторые сирийцы приветствовали изменения, но среди гражданских активистов, вернувшихся в Сирию впервые за многие годы, растет тревога.
Они опасаются, что это сигнал к тому, что голос общественности не будет приниматься в расчет при становлении страны под новым руководством, несмотря на то, что оно анонсировало проведение Конференции национального диалога.
В рамках этой инициативы переходное правительство обещает провести встречи с самыми разными общинами и социальными группами, проживающими в Сирии, - от курдов и христиан до художников и интеллектуалов, чтобы создать новую Сирию с участием всех слоев общества.
Но активисты заявляют, что односторонние изменения в школьной программе идут вразрез с обещаниями. В Сирии уже звучат призывы к протестам перед началом нового школьного семестра.
Не все военные Асада сдались
Между тем в некоторых районах страны продолжаются столкновения новых сил безопасности с немногочисленными группами ополченцев из числа военнослужащих армии Асада.
Сирийские государственные СМИ сообщают, что тех, кто отказался сложить оружие, новые власти считают военными преступниками. Их ищут в ходе спецрейдов.
В некоторых частях Хомса введен комендантский час. Рейды также проходят в западной провинции Тартус.
Сообщается, что на прошлой неделе в районе Тартуса в результате засады, устроенной вооруженными сторонниками Башара Асада, погибли по меньшей мере 14 представителей служб безопасности новых властей