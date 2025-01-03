Cоветник министра внутренних дел Воотеле Пяй (Социал-демократическая партия) считает, что в статье в жанре мнения, опубликованной Рийной Солман («Отечество») в Postimees 31 декабря, представлено несколько откровенно ложных заявлений и искаженных интерпретаций того, о чем он написал в социальных сетях на прошлой неделе, касаясь темы атак на инфраструктуру Эстонии.
СОВЕТНИК МИНИСТРА ⟩ Отыгрываться на русскоязычных Эстонии из-за каждого действия РФ – это ошибка
То ли это было сделано умышленно и злонамеренно, то ли имело место просто непонимание, но, к сожалению, заявление вице-председателя «Отечества» Солман стало прискорбным примером попытки обыграть затронувшую всю страну проблему безопасности личными нападками, чтобы добиться внутриполитических очков и обеспечить нагнетание внутренней напряженности в и без того сложной ситуации.
Прежде всего, заявление Солман о том, будто бы я посетовал на отмену праздничных каникул, не соответствует действительности. В сети X (экс-Твиттер) я с самоиронией написал следующее: поскольку никаких особых планов на праздники я не строил, возникший кризис не помешал никаким отпускным планам, так что я мог сосредоточиться на работе. Это было явно направленное на самого себя ироническое замечание, сделанное в соцсети, но и то же время буквально противоположное по значению интерпретации, представленной Солман.
Солман также исказила смысл того, что я сказал применительно к возникшим критическим вопросам. В течение нескольких дней я изо всех сил старался ответить на критические вопросы, поднятые в среде X. Поскольку деятельность происходила в финской экономической зоне, в юрисдикции финских властей, и Финляндия также ведет расследование, ни правительство Эстонии, ни я как советник министра внутренних дел не могли делиться всей информацией на текущей основе. Тем не менее, я старался изо всех сил отвечать на вопросы различных пользователей в ситуации, когда распространяются ложные предположения.
Простым примером этого было предположение, что наши ВМС или Департамент полиции и погранохраны не были готовы провести подобную абордажную операцию вместе с финнами на Eagle S, если это было бы необходимо/возможно. Подобные спекуляции были откровенной ложью, которая несправедливо искажала уровень готовности наших властей. Реально к вылету были готовы и вертолет PPA, и наша K-komando, отработавшая подобные операции на учениях вместе с финским спецназом Karhu.
Я не считаю правильным в такой ситуации безосновательно ставить под сомнение дееспособность наших собственных институтов!
В целом, подрыв веры общества в возможности своего государства и усиление чувства опасности является частью цели таких гибридных атак.
Я пытался внести свой вклад в работу коммуникациями в оперативном и порой напряженном инфопространстве в сети Х, чтобы пресечь распространение таких ложных утверждений в зародыше. Возможно, я мог бы делать это с большей выдержкой или еще в каком-то смысле более лучшим образом, но уместно отметить, что общение и обмен информацией в такой среде на самом деле не входит в мои должностные обязанности, - я делал это по собственной воле и по собственному желанию. Личная критика, основанная на ложных утверждениях Солман, кажется тем более несправедливой.
Сольман также обвиняет меня в покровительственном отношении, когда дело касается вопросов безопасности. Жаль, если я оставил такое впечатление, но дело в том, что на все вопросы, касающиеся национальной безопасности или внутренней безопасности, которые интересовали людей в этой ситуации, просто не было возможности ответить.
Хотя в роли министра народонаселения г-жа Солман в один момент также работала в зоне ответственности Министерства внутренних дел, у меня была все же надежда, что за эти годы она также научилась чему-то для себя новому относительно обработки и публикации конфиденциальной информации, касающейся внутренней безопасности страны.
С человеческой точки зрения общественный интерес и вопросы понятны и приветствуются, но как общество мы должны иметь определенное доверие и понимание того, что публичное распространение или обсуждение любой информации просто невозможно по соображениям безопасности.
Каждый разумный человек понимает, что призывы Солман рассматривать гособорону как «общую общественную проблему» являются бессмысленным популизмом, поскольку с определенного уровня детализации информация распространяется на основании действительной необходимости оповещения о ней.
Вопросы о закрытии границ
Тема закрытия границы, неоднократно затронутая Солман, является, к сожалению, еще одним примером того, как вице-председатель партии «Отечества» пытается использовать атаку на Эстонию для внутриполитического раскола.
Это соответствует действительности, что пограпнункты на границе Финляндии до сих пор закрыты, но это было сделано год назад из-за масштабных атак с использованием мигрантов. Нам не пришлось закрывать наши пограничные пункты благодаря решительным действиям PPA по неукоснительному возвращению первых же таких групп людей с пограничного пункта.
Благодаря профессиональным действиям PPA у нас никогда не было такой необходимости. И, также правильно отмечается, что грузовые поезда между Россией и Финляндией ходят до сих пор.
Теперь давайте представим в этом контексте жителей Нарвы, которые хотят перейти мост, чтобы навестить родственников или купить вареную колбасу, и мы, наверное, поймем, о каких масштабных различиях идет речь.
Что касается закрытия границы, то позвольте сказать, что такое решение все равно будет рассматриваться на основе рекомендаций-пожеланий руководств ведомств, которые, в свою очередь, вытекают из оценки угрозы и могут предлагать контрмеры на какую-то конкретную критическую ситуацию на границе. Здесь министр внутренних дел и правительство в целом основываются на оценке и рекомендациях ведомств в структуре МВД, а не на политическом азарте и борьбе зе победные очки.
С другой стороны, в сообществе «Отечества» (с определенным успехом) закрепляется примитивный рефлекс, что в случае любой проблемы, связанной с Россией, решение видится в изливании своей фрустрации на живущих здесь русскоязычных людей. Как будто побивание нарвитян как-то поможет обеспечить нам некоторое спокойствие и чувство справедливости.
Конечно, это не так, и скорее мы сами тем самым породим внутреннюю напряженность и внутриполитический конфликт в нашем обществе, что в случае подобных гибридных атак и является частью общей цели врага.
Будем сохранять спокойствие
Конечно, даже в этой ситуации критика и вопросы оправданы, но на уровне политиков, СМИ и простых граждан нам следует быть осторожными в кризисной ситуации, чтобы в силу нашего политического раскола и общей склонности к конфликтам мы не распространяли бы непреднамеренно полуправду или ложные заявления, которые вместо того, чтобы поддерживать наш коллективный отпор, подрывают доверие к обществу и усиливают чувство опасности. Потому что именно этого и добивается враг.
Сегодня Эстония не является стороной активного военного конфликта. Однако нервная система нашего общества постоянно подвергается испытаниям разными методами, и в обозримом будущем тоже будет подвергаться. В этом контексте нашей растущей уязвимостью является рекордно низкое доверие эстонского народа к правительству, Рийгикогу и политикам, которое усугубляется вот таким внутриполитическим расколом в критической ситуации.
Рийгикогу возобновит работу в середине января, и я искренне надеюсь, что у Рийны Солман, как и у многих других политиков, будет пока время подумать: действительно ли мы хотим быть частью проблемы, которая усугубляет это недоверие?
В ситуации, когда страна стала объектом атак, мы должны убрать траншеи между оппозицией и коалицией. Использование напряженной ситуации для политических нападок с целью политической выгоды - это именно то, что делает наше общество более нервным и, следовательно, более уязвимым в таких ситуациях.
Нет смысла самим так упрощать жизнь россиянам, давайте же успокоимся.