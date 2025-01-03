СОВЕТНИК МИНИСТРА Отыгрываться на русскоязычных Эстонии из-за каждого действия РФ – это ошибка

Теперь давайте представим в этом контексте жителей Нарвы, которые хотят перейти мост, чтобы навестить родственников или купить вареную колбасу, и мы, наверное, поймем, о каких масштабных различиях идет речь.

Что касается закрытия границы, то позвольте сказать, что такое решение все равно будет рассматриваться на основе рекомендаций-пожеланий руководств ведомств, которые, в свою очередь, вытекают из оценки угрозы и могут предлагать контрмеры на какую-то конкретную критическую ситуацию на границе. Здесь министр внутренних дел и правительство в целом основываются на оценке и рекомендациях ведомств в структуре МВД, а не на политическом азарте и борьбе зе победные очки.

С другой стороны, в сообществе «Отечества» (с определенным успехом) закрепляется примитивный рефлекс, что в случае любой проблемы, связанной с Россией, решение видится в изливании своей фрустрации на живущих здесь русскоязычных людей. Как будто побивание нарвитян как-то поможет обеспечить нам некоторое спокойствие и чувство справедливости.

Конечно, это не так, и скорее мы сами тем самым породим внутреннюю напряженность и внутриполитический конфликт в нашем обществе, что в случае подобных гибридных атак и является частью общей цели врага.

Будем сохранять спокойствие