Министр экономики Латвии Викторс Валайнис (Союз зеленых и крестьян) заявил в утренних программах латвийского телевидения и радио, что руководитель государственной авиакомпании airBaltic должен взять на себя ответственность за отмену 4670 рейсов, запланированных на предстоящий летний сезон.
Для подписчиков
Министр экономики Латвии: airBaltic нуждается в новом руководстве
На вопрос, считает ли он, что необходимо заменить как правление, так и совет директоров, министр ответил, что оперативное управление находится в компетенции правления, сообщает Латвийский национальный вещательный портал. Также он напомнил, что ранее ожидалось размещение акций компании на бирже, но этого так и не произошло.