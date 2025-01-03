Министр экономики Латвии: airBaltic нуждается в новом руководстве

На вопрос, считает ли он, что необходимо заменить как правление, так и совет директоров, министр ответил, что оперативное управление находится в компетенции правления, сообщает Латвийский национальный вещательный портал. Также он напомнил, что ранее ожидалось размещение акций компании на бирже, но этого так и не произошло.