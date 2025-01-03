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Министр экономики Латвии: airBaltic нуждается в новом руководстве

Перевод: Сергей Светлов
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Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс. Фото: Mihkel Maripuu

Министр экономики Латвии Викторс Валайнис (Союз зеленых и крестьян) заявил в утренних программах латвийского телевидения и радио, что руководитель государственной авиакомпании airBaltic должен взять на себя ответственность за отмену 4670 рейсов, запланированных на предстоящий летний сезон.

На вопрос, считает ли он, что необходимо заменить как правление, так и совет директоров, министр ответил, что оперативное управление находится в компетенции правления, сообщает Латвийский национальный вещательный портал. Также он напомнил, что ранее ожидалось размещение акций компании на бирже, но этого так и не произошло.

«[Публичное предложение акций] постоянно откладывается. Эта ситуация [с отмененными рейсами] не возникла сама по себе - это результат решений правления и их бизнес-плана. У меня серьезные сомнения, реализуется ли вообще этот бизнес-план, учитывая развитие компании», - заявил Валайнис.

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