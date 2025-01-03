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ФОТО и ВИДЕО «Придется восстанавливать всю землю заново»: стихия нанесла урон фермеру и его дому

Перевод: Каролина Вертяева
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Владелец туристической фермы в волости Саарде, Аллар Пиннар, пережил сильный шок, когда утром озеро Оравески, расположенное рядом с его домом, вышло из берегов и унесло значительный кусок земли возле здания. 

Пиннар рассказал, что озеро, находящееся примерно в пяти метрах от его дома, поднялось настолько, что вода хлынула прямо к зданию, пересекая береговую линию. «Масса воды была просто огромной, и все происходило очень быстро, - описал он, стоя у края канавы. - За 25 лет здесь такого никогда не случалось».

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