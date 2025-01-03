ФОТО и ВИДЕО «Придется восстанавливать всю землю заново»: стихия нанесла урон фермеру и его дому

Пиннар рассказал, что озеро, находящееся примерно в пяти метрах от его дома, поднялось настолько, что вода хлынула прямо к зданию, пересекая береговую линию. «Масса воды была просто огромной, и все происходило очень быстро, - описал он, стоя у края канавы. - За 25 лет здесь такого никогда не случалось».