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Финский суд отказался освободить танкер Eagel S из-под ареста

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Судно технического обслуживания Hessu у танкера Eagle S в порту Килпилахти в Порвоо.
Судно технического обслуживания Hessu у танкера Eagle S в порту Килпилахти в Порвоо. Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / SIPA / Scanpix

Сегодня днем окружной суд Хельсинки ​​принял решение отклонить ходатайство компании-владельца танкера Eagle S освободить судно из-под ареста, а значит, ему не разрешат

покинуть Финляндию

.

Иск об отмене задержания был подан владельцем судна, компанией Caravella. По просьбе Сами Лииматайнена, криминального инспектора уголовной полиции Финляндии, ведущего разбирательство, суд принял решение объявить слушания закрытыми, поэтому публичным является только решение отклонить ходатайство об освобождении из-под ареста, сообщает Helsingin Sanomat.

По словам Лииматайнена, рассмотрение дела находится на ранней стадии, поэтому ни один из документов, представленных в суд, не обнародован.

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