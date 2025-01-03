Финский суд отказался освободить танкер Eagel S из-под ареста

Иск об отмене задержания был подан владельцем судна, компанией Caravella. По просьбе Сами Лииматайнена, криминального инспектора уголовной полиции Финляндии, ведущего разбирательство, суд принял решение объявить слушания закрытыми, поэтому публичным является только решение отклонить ходатайство об освобождении из-под ареста, сообщает Helsingin Sanomat.

По словам Лииматайнена, рассмотрение дела находится на ранней стадии, поэтому ни один из документов, представленных в суд, не обнародован.