Финский суд отказался освободить танкер Eagel S из-под ареста

Сегодня днем окружной суд Хельсинки принял решение отклонить ходатайство компании-владельца танкера Eagle S освободить судно из-под ареста, а значит, ему не разрешат
.
Сегодня днем окружной суд Хельсинки принял решение отклонить ходатайство компании-владельца танкера Eagle S освободить судно из-под ареста, а значит, ему не разрешат
.
Иск об отмене задержания был подан владельцем судна, компанией Caravella. По просьбе Сами Лииматайнена, криминального инспектора уголовной полиции Финляндии, ведущего разбирательство, суд принял решение объявить слушания закрытыми, поэтому публичным является только решение отклонить ходатайство об освобождении из-под ареста, сообщает Helsingin Sanomat.