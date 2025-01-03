Эксперт подсчитал: новые налоги отнимут из бюджета средней эстонской семьи целую месячную зарплату

Хотя найти по-настоящему средних людей сложно, Уускюла основывал свои расчёты на семье, в которой оба родителя получают среднюю зарплату, а также имеют двоих детей. «Средняя медианная зарплата в этом году может достичь около 1700 евро, если ожидать 6-процентного повышения. Это означает, что чистая зарплата составит 1370 евро, учитывая взносы во вторую пенсионную ступень. Таким образом, годовой доход этой семьи составит 32 860 евро», - подсчитал Уускюла.

По его расчётам, повышение подоходного налога отнимет у получателя медианной зарплаты 27 евро в месяц. Для двух взрослых это составит 54 евро в месяц, или 650 евро в год. В прошлом году средняя семья получила налоговую льготу на двоих детей в размере 1848 евро, что позволило вернуть им 370 евро. Но в этом году такого возврата уже не будет.