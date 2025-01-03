Главный экономист Luminor Eesti Ленно Уускюла посчитал, что налоговые повышения в 2025 году отнимут у средней эстонской семьи сумму, эквивалентную средней месячной зарплате.
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Эксперт подсчитал: новые налоги отнимут из бюджета средней эстонской семьи целую месячную зарплату
Хотя найти по-настоящему средних людей сложно, Уускюла основывал свои расчёты на семье, в которой оба родителя получают среднюю зарплату, а также имеют двоих детей. «Средняя медианная зарплата в этом году может достичь около 1700 евро, если ожидать 6-процентного повышения. Это означает, что чистая зарплата составит 1370 евро, учитывая взносы во вторую пенсионную ступень. Таким образом, годовой доход этой семьи составит 32 860 евро», - подсчитал Уускюла.