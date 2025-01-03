Пожар, возникший в последний день 2024 года в большом жилом доме в деревне Выйбла в волости Тарту, по словам инспектора Спасательного департамента, возник из-за неисправности электропроводки. Дом очень сильно пострадал.
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Стала известна причина пожара, уничтожившего в последний день года часть жилого дома в Тартумаа
«Пожар начался на электрощитке за тепловым насосом, и, вероятно, именно там в проводке была какая-то неисправность», - прокомментировал оценку инспектора Спасательного департамента руководитель по связям с общественностью Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.