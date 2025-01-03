Руководитель отдела коммерческого анализа Selver Кристьян Андерсон отметил, что данные о розничной торговле за ноябрь прошлого года показывают, что несмотря на то, что выручка выросла, покупательская способность потребителей остается низкой.
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Selver: даже рост зарплат не компенсировал снижение покупательской способности
В четверг Департамент статистики сообщил, что в ноябре 2024 года выручка розничной торговли составила 884 миллиона евро, но объем продаж снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.