Selver: даже рост зарплат не компенсировал снижение покупательской способности

В четверг Департамент статистики сообщил , что в ноябре 2024 года выручка розничной торговли составила 884 миллиона евро, но объем продаж снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Представитель Selver подчеркнул, что ноябрь 2024 года стал самым успешным месяцем года по показателям розничной торговли. «Рост в текущих ценах составил +0,9%, а объем продаж уменьшился всего на -0,7%. Однако при оценке результата нужно учитывать значительно более низкую базу сравнения для товаров длительного пользования. Даже для продуктов питания и товаров первой необходимости ноябрь показал лучшие результаты за первую половину года. Тем не менее, вызывает беспокойство снижение объемов продаж, которое снова немного усилилось», - отметил Андерсон.