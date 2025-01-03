Подозреваемый в убийстве освобожден из-под домашнего ареста: дело пока не дошло до суда

Трагический инцидент произошел вечером 23 ноября 2023 года на улице Ууэ в Йыгева, недалеко от одного из многоквартирных домов. В тот же вечер полиция задержала подозреваемого, тогда еще 17-летнего подростка, на 48 часов. После этого его отпустили домой, однако суд назначил ему домашний арест сроком на один год.