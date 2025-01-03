Более года прошло с момента, когда 17-летний подросток нанес смертельный удар ножом 21-летнему мужчине в Йыгева, в результате чего пострадавший скончался на месте от полученных ран. Подозреваемый, находившийся под домашним арестом на протяжении года, освобожден, однако дело до сих пор не передано в суд.
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Подозреваемый в убийстве освобожден из-под домашнего ареста: дело пока не дошло до суда
Трагический инцидент произошел вечером 23 ноября 2023 года на улице Ууэ в Йыгева, недалеко от одного из многоквартирных домов. В тот же вечер полиция задержала подозреваемого, тогда еще 17-летнего подростка, на 48 часов. После этого его отпустили домой, однако суд назначил ему домашний арест сроком на один год.