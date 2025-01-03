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СНЕГОПАД В Таллинне опаздывают автобусы и трамваи, город просит отнестись к ситуации с пониманием (1)

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Снежный шторм в Таллинне. Фото иллюстративное.
Снежный шторм в Таллинне. Фото иллюстративное. Фото: Sander Ilvest

Из-за снега движение в Таллине затруднено, общественный транспорт опаздывает.

«Из-за сложных погодных условий автобусы и трамваи следуют по свободному графику. Просим пассажиров отнестись к ситуации с пониманием», - сообщила представитель Tallinna Linnatransport Кадри Пеньям.

Актуальную информацию об изменениях в работе общественного транспорта можно найти на сайте расписания таллиннского общественного транспорта

Агентство окружающей среды предупреждает, что в пятницу вечером ожидается сильный ветер и снегопад. Предположительно, выпадет до 25 сантиметров снега.

Согласно прогнозу погоды, в субботу температура может опуститься до -14 градусов.

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