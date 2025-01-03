«Из-за сложных погодных условий автобусы и трамваи следуют по свободному графику. Просим пассажиров отнестись к ситуации с пониманием», - сообщила представитель Tallinna Linnatransport Кадри Пеньям.

Актуальную информацию об изменениях в работе общественного транспорта можно найти на сайте расписания таллиннского общественного транспорта.

Агентство окружающей среды предупреждает, что в пятницу вечером ожидается сильный ветер и снегопад. Предположительно, выпадет до 25 сантиметров снега.

Согласно прогнозу погоды, в субботу температура может опуститься до -14 градусов.