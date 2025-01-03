В Эстонию скоро доставят ракетные установки HIMARS

«Кроме того, доставят из Южной Кореи самоходные артиллерийские установки K9 Гром, оба батальона достигнут 18 установок, то есть в общей сложности будет 36 установок K9», - сказал Певкур на пресс-конференции в пятницу.

В начале года Эстонии в соответствии с заключенным с Францией соглашением получит шесть САУ Caesar, а во второй половине года еще шесть. Тем самым будет сформирован дополнительный артиллерийский батальон, подчиняющийся непосредственно дивизии.

По словам Певкура, в состав вооружения Эстонии войдет система ПВО средней дальности Iris-T, а 2-я бригада получит в свое распоряжение новые бронемашины, в общей сложности около 220, большую часть которых доставят в этом году.

В Эстонию также доставят системы мониторинга. «Часть систем уже на месте и установлены, часть в пути, а часть проходят сертификацию. Значительная часть эстонской системы мониторинга - активных или пассивных радаров или береговых радаров - будет обновлена или дополнена», - сказал Певкур.