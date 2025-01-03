Назначена дата похорон президента Арнольда Рюйтеля

В пятницу, 10 января, с 12:00 до 21:00 в Кадриоргском дворце будет открыта книга соболезнований, где все желающие смогут выразить свои соболезнования и оставить памятные слова. Организаторы просят воздержаться от принесения цветов и венков.

В день похорон президента Рюйтеля, в субботу, 11 января, в Губернаторском саду на Тоомпеа пройдет мемориальная церемония, которая начнется с восходом солнца в 9:10. Затем катафалк с гробом президента отправится в концертный зал «Эстония», где в 12:00 состоится траурная церемония для приглашенных гостей.

Около 13:20 траурная процессия направится от театра «Эстония» в Кадриорг. У Канцелярии Президента пройдет памятная церемония с участием Караульного батальона. После этого катафалк направится на Метсакальмисту, где состоится захоронение в кругу семьи и ближайших соратников.

Книга соболезнований будет открыта в Канцелярии Президента до четверга, 9 января, до 17:00. В пятницу, 10 января, оставить памятные слова и выразить соболезнования можно будет в Кадриоргском дворце.