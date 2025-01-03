В пятницу пенсии не выплатили – деньги поступят в понедельник

В январе выплаты поступят на счета 6-го числа, в понедельник.

По словам руководителя отдела развития Департамента социального страхования Кристины Пяхкель, ранее, до конца 2024 года, пенсии и пособия выплачивались в пятницу, если 5-е число выпадало на субботу или воскресенье. Теперь выплаты будут проводиться на следующей неделе. Это изменение затрагивает около 325 000 пенсионеров, а также получателей социальных пособий.

Если 5-е число приходится на рабочий день, порядок выплат остается прежним. Также изменения не касаются выплат наличными и семейных пособий.

Пяхкель объяснила, что цель нового порядка - обеспечить точность и безопасность выплат. «Хотя пенсии теперь в некоторых месяцах будут поступать в понедельник или вторник, это даст больше времени для подготовки, что снижает риск ошибок и неверных перечислений, например, на счета тех, кто уже не имеет права на пенсию», - отметила она.

Кроме того, новое правило помогает сократить необходимость переработок для сотрудников Департамента социального страхования, что позволяет сэкономить средства. В этом году такие изменения коснутся четырех месяцев: января, апреля, июля и октября, когда день выплаты пенсий приходится на выходные.