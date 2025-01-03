«Сбой национального масштаба»: в аэропортах Германии из-за технических проблем растут очереди на границе

Власти страны объясняют трудности регистрации прибывших пассажиров масштабным сбоем в работе IT-систем, из-за чего сотрудникам пограничной службы приходится вручную оформлять пассажиров, прилетевших из-за пределов европейской зоны свободного передвижения (Шенгенской зоны).

В аэропорту Дюссельдорфа очередь на прохождение границы растянулась настолько, что в ней прилетающим приходится провести по целому часу.

В отдельных случаях прилетевшим пассажирам даже не дают выйти из воздушного судна - видимо, чтобы избежать давки в зале прилетов.

Представитель федеральной полиции Германии во Франкфурте, где расположен самый загруженный аэропорт страны, подтвердил технические проблемы в работе информационных систем, добавив, что причина произошедшего в пятницу «сбоя национального масштаба» пока неизвестна.

Власти и представители международных аэропортов подчеркивают: хоть прохождение германской границы и отнимает больше времени, сама граница остается открытой, так как в целом пограничная служба продолжает справляться с притоком пассажиров