Министр обороны Ханно Певкур сказал в пятницу на посвященной павшим в Освободительной войне и 105-й годовщине заключения перемирия церемонии на площади Вабадузе в Таллинне, что времена меняются, но образ мышления российских диктаторов остается прежним.
«Ровно 105 лет назад в Эстонии начался день, когда матерям больше не пришлось посылать сыновей на войну. На линии фронта между Эстонией и Россией замолчали пушки, вступило в силу перемирие», - сказал Певкур в своей речи.
Министр обороны добавил, что, хотя месяц спустя, 2 февраля, победу Эстонии в Освободительной войне увековечили подписанием Тартуского мира, а Советская Россия признала независимость Эстонской Республики, то, к сожалению, как показала история, не навсегда. «Времена меняются, но не меняется образ мышления российских диктаторов», - сказал Певкур.
«Неотъемлемой частью ДНК Кремля остаются военные преступления и наплевательское отношение к международному праву и соглашениям. Ярким примером является и выброшенный в мусорный ящик заключенный в 1994 году Будапештский меморандум», - сказал Певкур. Он напомнил, что именно Украина по итогам Будапештского меморандума отказалась от своего ядерного оружия, а Россия в свою очередь пообещала не совершать военных нападений на Украину. «Очередные пустые слова».
«Эстония извлекла из истории уроки, перешла в западное культурное пространство и выбрала сильных союзников», - сказал Певкур в речи, добавив, что если бы во время Освободительной войны у Эстонии не было союзников, сегодня, возможно, нельзя было бы говорить о свободной Эстонии. «Как и добрый друг, добрый союзник познается в беде — поверьте, лучше всего это сейчас понимают украинцы, которые сейчас ведут свою Освободительную войну», - сказал министр обороны.
«Сегодня, здесь, у подножия монумента Освободительной войны, мы на мгновение склоняем голову, чтобы почтить всех смелых мужчин и женщин, которые защитили свободу Эстонии ценой своей жизни. И тех, кто ведет в Украине с тем же агрессором столь же тяжелое сражение. Их собственную войну за свободу. Добрые люди, давайте беречь Эстонию!» - сказал Певкур в заключение.
Перемирие с Советской Россией заключили 31 декабря 1919 года. Соглашение о перемирии предусматривало прекращение военных действий на линии фронта между Эстонией и Советской Россией 3 января 1920 года в 10.30. 2 февраля 1920 года в Тарту подписали мирный договор и Освободительная война закончилась победой Эстонии.
В 1920-е годы родилась традиция каждый год 3 января в 10.30 в момент вступления в силу перемирия соблюдать минуту молчания в честь эстонцев и иностранцев, которые сражались в Освободительной войне и отдали жизнь за свободу Эстонии.
В Освободительной войне с эстонской стороны наряду с солдатами войск союзников и добровольцами участвовало около 75 000 бойцов, из которых погибло более 6000.