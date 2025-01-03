«Ровно 105 лет назад в Эстонии начался день, когда матерям больше не пришлось посылать сыновей на войну. На линии фронта между Эстонией и Россией замолчали пушки, вступило в силу перемирие», - сказал Певкур в своей речи.

Министр обороны добавил, что, хотя месяц спустя, 2 февраля, победу Эстонии в Освободительной войне увековечили подписанием Тартуского мира, а Советская Россия признала независимость Эстонской Республики, то, к сожалению, как показала история, не навсегда. «Времена меняются, но не меняется образ мышления российских диктаторов», - сказал Певкур.

«Неотъемлемой частью ДНК Кремля остаются военные преступления и наплевательское отношение к международному праву и соглашениям. Ярким примером является и выброшенный в мусорный ящик заключенный в 1994 году Будапештский меморандум», - сказал Певкур. Он напомнил, что именно Украина по итогам Будапештского меморандума отказалась от своего ядерного оружия, а Россия в свою очередь пообещала не совершать военных нападений на Украину. «Очередные пустые слова».