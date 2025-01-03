СМИ: в Украине без вести пропал военнослужащий из Латвии

Согласно имеющейся в распоряжении передачи информации, военнослужащий пропал без вести в конце прошлого года.

Допускается, что он, вероятно, погиб, сообщили LTV источники в вооруженных силах Украины.

Информацию о пропаже военнослужащего СМИ подтвердили и в Министерстве иностранных дел.

Как уже сообщалось, 28 февраля 2022 года Сейм Латвии принял поправки к Закону о национальной безопасности, позволяющие гражданам Латвии добровольно вступать в ряды вооруженных сил Украины.

В январе прошлого года в Латвию был доставлен 26-летний житель страны, который получил ранения, воюя в Украине.

В свою очередь 7 ноября 2023 года, на родине, в Латвии был похоронен павший в Украине солдат-доброволец из Латвии. 28-летний Виталий, отправляясь в Украину, сказал - я еду защищать вас там, чтобы вам не нужно было это переживать в Латвии.