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ФОТО На шоссе столкнулись два автомобиля

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Вблизи Вана-Выйду столкнулись два автомобиля.
Вблизи Вана-Выйду столкнулись два автомобиля. Фото: Kenno Soo

В пятницу, 3 января, около пяти часов вечера в полицию поступило сообщение о ДТП на 67-м километре шоссе Тарту-Вильянди, где столкнулись Subaru Forester и Toyota Corolla.

По словам пресс-секретаря полиции Хеди Таммелехт, в машинах находились только водители: 72-летняя женщина в Subaru и 58-летний мужчина в Toyota. В результате аварии никто не пострадал.

Водители были трезвы, шины автомобилей соответствовали требованиям.

Некоторые время движение на месте происшествия было нарушено. Далее аварией будет заниматься страховая компания.

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