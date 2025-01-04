В пятницу, 3 января, около пяти часов вечера в полицию поступило сообщение о ДТП на 67-м километре шоссе Тарту-Вильянди, где столкнулись Subaru Forester и Toyota Corolla.
ФОТО ⟩ На шоссе столкнулись два автомобиля
По словам пресс-секретаря полиции Хеди Таммелехт, в машинах находились только водители: 72-летняя женщина в Subaru и 58-летний мужчина в Toyota. В результате аварии никто не пострадал.
Водители были трезвы, шины автомобилей соответствовали требованиям.
Некоторые время движение на месте происшествия было нарушено. Далее аварией будет заниматься страховая компания.