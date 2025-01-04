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«Роман родился и вырос в Эстонии»: Трамп выдвинул кандидата на пост посла США

Обновлено 4 января 2025, 08:32
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Фото статьи
Фото: Cheney Orr

Дональд Трамп выбрал юриста эстонского происхождения Романа Пипко своим кандидатом на пост следующего посла США в Эстонии, передает издание Politico.

Это решение требует одобрения Сената, но контроль республиканцев над верхней палатой должен сделать получение такого одобрения относительно легким.

Politico отмечает, что назначение нового посла может привлечь больше внимания, чем обычно, поскольку Эстония граничит с Россией и входит в число европейских стран, наиболее активно заявляющих о необходимости защиты Украины из-за вторжения РФ.

Согласно заявлению Трампа в пятницу вечером, Пипко представлял интересы США в Европейском банке реконструкции и развития и Российско-американском фонде предпринимательства. Пипко также представлял американские компании и вел переговоры по проектам от Европы до Африки. В его работу входило обеспечение соблюдения санкций.

«Роман родился и вырос в Эстонии, он обладает серьезным опытом работы с правительствами других стран», – отметил Трамп.

В 1983 году Пипко окончил Колумбийский университет, в 1986 - Йельский университет. Он является членом адвокатуры в Нью-Йорке с 1987 года.

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