Повреждение кабеля Estlink 2: Швеция направит военный корабль на помощь Финляндии

«Шведские вооруженные силы с их уникальным опытом внесут свой вклад в помощь Финляндии, чтобы пролить свет на случившееся», - говорится в заявлении премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

Швеция направит на помощь Финляндии предназначенное для подводных спасательных работ судно, сообщило Министерство обороны Швеции.

«С момента обнаружения обрывов кабеля в Балтийском море мы заявили, что Швеция готова помочь нашим соседям», - сказал Кристерссон.

«Ситуация с безопасностью серьезная, и мы хотим укрепить безопасность и сотрудничество с нашими соседями и союзниками».

В пятницу транспортное ведомство Финляндии заявило, что проводит проверку нефтетанкера Eagle S под флагом Островов Кука, который, по мнению финских таможенников и Европейской комиссии, является частью так называемого «теневого флота» России, подозреваемого в обрыве кабеля.

Судно Eagle S подозревается в повреждении кабеля электропередачи EstLink 2 в Финском заливе в день Рождества. Помимо кабеля электропередачи, в Финском заливе были повреждены четыре телекоммуникационных кабеля.

Сами Палла, глава полицейской следственной группы, заявил в воскресенье вечером, что след волочения составил «десятки километров... если не почти сто километров». Следователь подчеркнул, что в ходе предварительного расследования крайне важно прояснить вопрос о намерениях, которые будут установлены по ходу расследования.

Компании Fingrid и Elisa требуют наложить арест на нефтяной танкер, чтобы добиться компенсации за повреждение кабеля электропередачи EstLink 2.