Компания не сообщила причину изменений в расписании. Наиболее вероятной причиной сокращения рейсов является низкое количество пассажиров, передает
Автобусная компания Flixbus сокращает количество рейсов. Причина не сообщается
Немецкая автобусная компания Flixbus сокращает количество рейсов в Тампере и Йоэнсуу. Последний рейс Flixbus из Йоэнсуу отправится в понедельник, 6 января. После этого будет примерно месячный перерыв.
Между Йоэнсуу и Хельсинки рейсы возобновятся в конце января, и маршрут будет выполняться трижды в неделю. Ежедневные рейсы вернутся в апреле.
Компания не сообщила причину изменений в расписании рейсов.
Одновременно сокращается количество прямых рейсов между Йоэнсуу и Хельсинки. Помимо Flixbus, ранее обслуживавшая этот маршрут компания Onnibus прекратила свои рейсы между этими городами еще в августе 2024 года. Маршрут Flixbus в Йоэнсуу обслуживала эстонская автобусная компания, действовавшая как субподрядчик немецкой компании.
Наиболее вероятной причиной сокращения рейсов является низкое количество пассажиров. Например, на рейс из Йоэнсуу 6 января к полудню пятницы было продано восемь билетов при вместимости автобуса 69 мест. Количество пассажиров снизилось из-за того, что маршрут автобуса Flixbus проходит через Ювяскюля и Куопио, и поездка длится более восьми часов.
Из Тампере автобус отправлялся утром в 5 часов и следовал через Хельсинки и Таллинн в Вильнюс.
Компания продолжает ежедневное сообщение по маршрутам из Рованиеми через Ювяскюля и Хельсинки в Краков, а также из Вааса через Турку и Хельсинки в Варшаву.
Из Тампере автобус отправлялся утром в 5 часов и следовал через Хельсинки и Таллинн в Вильнюс.
Таким образом, Flixbus полностью из Финляндии не уходит.