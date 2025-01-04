Автобусная компания Flixbus сокращает количество рейсов. Причина не сообщается

Немецкая автобусная компания Flixbus сокращает количество рейсов в Тампере и Йоэнсуу. Последний рейс Flixbus из Йоэнсуу отправится в понедельник, 6 января. После этого будет примерно месячный перерыв.

Между Йоэнсуу и Хельсинки рейсы возобновятся в конце января, и маршрут будет выполняться трижды в неделю. Ежедневные рейсы вернутся в апреле.

Компания не сообщила причину изменений в расписании рейсов.

Одновременно сокращается количество прямых рейсов между Йоэнсуу и Хельсинки. Помимо Flixbus, ранее обслуживавшая этот маршрут компания Onnibus прекратила свои рейсы между этими городами еще в августе 2024 года. Маршрут Flixbus в Йоэнсуу обслуживала эстонская автобусная компания, действовавшая как субподрядчик немецкой компании.

Наиболее вероятной причиной сокращения рейсов является низкое количество пассажиров. Например, на рейс из Йоэнсуу 6 января к полудню пятницы было продано восемь билетов при вместимости автобуса 69 мест. Количество пассажиров снизилось из-за того, что маршрут автобуса Flixbus проходит через Ювяскюля и Куопио, и поездка длится более восьми часов.

Из Тампере автобус отправлялся утром в 5 часов и следовал через Хельсинки и Таллинн в Вильнюс.

Компания продолжает ежедневное сообщение по маршрутам из Рованиеми через Ювяскюля и Хельсинки в Краков, а также из Вааса через Турку и Хельсинки в Варшаву.

Из Тампере автобус отправлялся утром в 5 часов и следовал через Хельсинки и Таллинн в Вильнюс.

Таким образом, Flixbus полностью из Финляндии не уходит.