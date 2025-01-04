Городского новогоднего фейерверка в Ивангороде в этот раз не планировалось. Оно и понятно: свой масштабный салют в Ивангороде организуют с некоторых пор на 9 мая федеральные власти России. При этом они настойчиво призывают уже нарвитян взглянуть в «общее небо», озаренное канонадой «салюта в честь Дня Победы». Очевидно, что именно это же «общее небо» имели в виду и российские спецслужбы минувшим летом, когда с территории Ивангорода регулярно поднимали свой разведывательный дирижабль. Он зависал по нескольку дней над Нарвой на оптимальной высоте фейерверка, которая на столь близкой между двумя государствами дистанции позволяла внимательно рассматривать происходящее на эстонской стороне.

И если на салют 9 мая приходят взглянуть лишь те нарвитяне, кто открыто поддерживает российский культ войны, то в новогоднем салюте каких-либо отсылок к войне никто из собравшихся видеть, конечно, не собирается. Людям, как раньше, хочется яркого громкого праздника на главной городской площади.

Вместе с тем, еще в 2022 году Конгресс украинцев Эстонии призывал отказаться от фейерверков, которые болезненно напоминают о войне и очень тревожат беженцев, особенно детей, спасавшихся от российских ракет. К сожалению, тема украинских беженцев в Нарве сродни табу, поэтому ни думать об этом, ни тем более говорить особо никто не желает.

«Потешные огни» и Новый год