Дискуссии об уместности фейерверков на Новый год не смолкают в Эстонии последние несколько лет, и наступление 2025 года во многих городах, включая Таллинн, прошло без масштабных муниципальных салютов. Нас призывают бережно относиться к окружающей среде, но прежде всего, проявлять заботу о тех, для кого взрывы петард и грохот салютов – это не праздник, а паническая атака, считает директор Нарвского музея, историк культуры Мария Сморжевских-Смирнова.
Впрочем, встреча Нового года опять показала, что далеко не все готовы отказываться от «потешных огней», которые стали частью культурного кода для нескольких поколений и целых сообществ. Среди муниципалитетов лидируют здесь русскоязычные города Ида-Вирумаа, а в Таллинне – Ласнамяэ, который неизменно даcт фору любому городскому фейерверку по количеству и масштабу «народных салютов».
При этом, по уровню доходов своих жителей ни регион Ида-Вирумаа, ни спальный район Ласнамяэ лидерами, увы, не являются. Однако традиции со шлейфом советской ностальгии здесь все еще сильны, и ни один кризис не властен над обязательным ритуалом встречи Нового года с елками, праздничным застольем и непременной канонадой салютов.
В эту традицию умело инкорпорировался и политический манифест, когда салютовать начинают в одиннадцать вечера – российскому Новому году. После 2022 года такие салюты не могут восприниматься нейтрально, и те, кто их запускают, несомненно, отдают себе в этом отчет. И хотя журналисты отдельно приметили в наступившем году Нарву, констатировав, что в этом городе «наступление Нового года встречали целых два раза», данное наблюдение остается все-таки релевантным и для других мест на карте Эстонии, где количество жителей, что находятся до сих пор в российском культурном, а точнее, идеологическом пространстве, достаточно велико. Впрочем, сами они никогда этого не признают, настаивая на том, что просто соблюдают традиции.
Фейерверки и власть
Между тем, в самой Нарве муниципальный фейерверк оказался знаковым маркером политического расклада в городском управлении. Традиция городского фейерверка была прервана в 2022 и 2023 годах и неожиданно возродилась при верстке городского бюджета на 2024 год, аккурат в тот момент, когда в городскую власть вернулись центристы.
Запуск салюта для собравшихся на Петровской площади по давней традиции был произведен 1 января с бастиона Триумф. Правда, с политическим триумфом все оказалось намного сложнее: под занавес уходящего года в Нарве случился переворот, и горожан с Новым годом центристам поздравить не довелось: эта честь выпала вновь избранному мэру Катри Райк.
И хотя праздничные пристрастия простых нарвитян едва ли способны так же молниеносно меняться, как власть в приграничном городе, определенные изменения в этих привычках уже происходят. В городе все громче и настойчивей звучат голоса тех, кто призывает отказаться от фейерверков. Совсем. В качестве аргументов приводятся как гуманные цели, так и вполне бытовые, но от того не менее актуальные – скудный муниципальный бюджет.
Фейерверки и геополитика
Фейерверк этого года в приграничном городе вошел в историю еще одним курьезом из области столь любимой нарвитянами геополитики. В российском Ивангороде, который от эстонской Нарвы отделяет всего 101 метр, ивангородцев через местную газету пригласили «в новогоднюю ночь запрокинуть голову в общее небо Ивангорода и Нарвы», чтобы полюбоваться нарвским салютом.
Городского новогоднего фейерверка в Ивангороде в этот раз не планировалось. Оно и понятно: свой масштабный салют в Ивангороде организуют с некоторых пор на 9 мая федеральные власти России. При этом они настойчиво призывают уже нарвитян взглянуть в «общее небо», озаренное канонадой «салюта в честь Дня Победы». Очевидно, что именно это же «общее небо» имели в виду и российские спецслужбы минувшим летом, когда с территории Ивангорода регулярно поднимали свой разведывательный дирижабль. Он зависал по нескольку дней над Нарвой на оптимальной высоте фейерверка, которая на столь близкой между двумя государствами дистанции позволяла внимательно рассматривать происходящее на эстонской стороне.
И если на салют 9 мая приходят взглянуть лишь те нарвитяне, кто открыто поддерживает российский культ войны, то в новогоднем салюте каких-либо отсылок к войне никто из собравшихся видеть, конечно, не собирается. Людям, как раньше, хочется яркого громкого праздника на главной городской площади.
Вместе с тем, еще в 2022 году Конгресс украинцев Эстонии призывал отказаться от фейерверков, которые болезненно напоминают о войне и очень тревожат беженцев, особенно детей, спасавшихся от российских ракет. К сожалению, тема украинских беженцев в Нарве сродни табу, поэтому ни думать об этом, ни тем более говорить особо никто не желает.
«Потешные огни» и Новый год
Самое время обратиться к истории «потешных огней». В 1710 году датский посланник Юст Юль так описывал один из множества фейерверков, ставших при Петре I неотъемлемой частью военной и парадной жизни России: «Салюты следовали один за другим, и ужасная неподдающаяся описанию пальба не прекращалась. Трудно себе представить, какая масса пороху исстреливается за пирами и увеселениями, при получении радостных вестей, на торжествах и при салютах, подобных нынешнему: ибо в России порохом дорожат не более чем песком, и вряд ли найдешь в Европе государство, где бы его изготовляли в таком количестве…»
Отдельно отметил датский посланник высокое качество и мощь российского пороха, производство которого при царе Петре вышло на новый уровень.
Все время своего правления Петр I воевал. Он завоевывал чужие земли и создавал империю, выстраивая вместе с тем идеологию имперских завоеваний России. Фейерверки, как и праздник Нового года, введенный царем на рубеже 17 и 18 столетий, играли здесь очень важную роль.
Осенью 1699 года Петром I была подготовлена реформа календаря. Согласно нововведению, начало года переносилось с 1 сентября на 1 января, а счет времени исчислялся теперь не от сотворения мира, а, как и в европейских странах, от Рождества Христова.
Отдельно царь прописал в указе этикет нового праздника: от подданных требовалось украшать дома «ветвями сосновыми, еловыми, можжевеловыми», а затем, «когда на Большой Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет», т.е. когда начнется салют, «каждому на своем дворе из небольших пушечек, буде у кого есть, и из нескольких мушкетов или иного мелкого ружья учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракет, сколько у кого случится». Так в России было положено начало новогодним торжествам.
Справедливости ради отметим, что еловые и сосновые деревца в качестве атрибута новогоднего праздника приживались со скрипом. Если во многих европейских странах хвойные деревья к началу 18 века были атрибутами рождественских празднеств, то в России рождественского дерева не было. Зелеными веточками на Руси традиционно выстилали дорогу в последний путь.
Новогодний салют как часть культа войны
Фейерверки пришлись ко двору куда лучше, чему во многом способствовала война, которую в августе 1700 года Петр I объявил Швеции. Великая Северная война, длившаяся 21 год, началась для России с поражения под Нарвой, но уже через два года царь стал завоевывать земли шведской Ингерманландии.
Начиная с 1703 г., главное военное торжество, подводящее итог завоеваниям года, Петр I назначал на 1 января. Несмотря на подчеркнуто светский характер Нового года, эти торжества всегда начинались в Успенском соборе Кремля с богослужения и прославлявшей военные завоевания проповеди, затем устраивался банкет, салют из военных орудий и, в качестве финального аккорда – фейерверк. Он длился иногда два часа и был подобен сложному спектаклю с большим количеством декораций и сменявших друг друга масштабных аллегорических фигур.
Главным создателем и идеологом новогодних салютов был сам царь. Он не только экспериментировал в «зелейных» лабораториях и проводил математические расчеты, но разрабатывал концепцию огненного действа, его идейный сценарий. Фейерверки запечатлевались на гравюрах, широко тиражировались и всегда включали ряд узнаваемых аллегорий и эмблем, например, таких как Орел (Россия), Лев (Швеция), полумесяц (Турция) и изображения корон для обозначения тех или иных держав.
Так фейерверки стали неотъемлемой частью военной пропаганды, и чем больше Петр I завоевывал земель, тем сложнее и эффектней становились новогодние «огненные потехи». Конец Северной войны был тоже отмечен большим фейерверком, главным сюжетом которого стало затворение двумя рыцарями, олицетворявшими Швецию и Россию, ворот храма Януса, то есть храма войны.
Конечно, новогодние фейерверки сегодня весьма далеки от столь сложного содержания, но это не означает, что в выборе новогоднего этикета мы не должны стать более избирательны. Помня об истории и ради тех, для кого салют – это болезненное напоминание о масштабной войне, которую ведет рядом с нами исполненная имперскими амбициями Россия.