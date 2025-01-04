The Telegraph опубликовал новость о том, что Украина разрабатывает ракету Trembita, способную поразить Москву (около 700 км от линии фронта), пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ Украина разрабатывает ракету, способную долететь до Москвы
Москва обладает мощной системой ПВО, и вряд ли Украина сможет произвести столько ракет, чтобы прорвать эту оборону и поразить важные военные объекты. Если это удастся, то Россия потеряет стратегический уровень сдерживания.
Куда более значимой является директива президента Украины, предусматривающая производство в 2025 году 3000 различных крылатых и ракетных дронов, а также 30 000 дальнобойных беспилотников. Если украинский оборонный сектор справится с этой задачей и весь арсенал будет использован против российской армии, это может существенно повлиять на её наступательный потенциал.
Украинские СМИ опубликовали очередную переведённую страницу из дневника северокорейского солдата Гьонг Хонг Джонга, погибшего в бою в Курской области. По словам этого бывшего бойца спецназа, их главная задача - приобрести боевой опыт и быть готовыми к сражению в случае войны. Солдатам приказано выполнять боевые задачи любой ценой во имя партии и её лидера.
В тексте погибшего солдата говорится, что он и его сослуживцы должны быть постоянно готовы к бою. Он добавил, что ценными являются только те бойцы и подразделения, которые могут выполнить любой приказ, не жалея себя. Эти слова, однако, отражают не столько мысли солдата, сколько внушённую пропаганду со стороны политруков и командиров. Нет сомнений в том, что этот солдат полностью принял данную идеологию и не ставил её под сомнение. Слабость такой преданности очевидна: без приказа солдаты вряд ли смогут действовать самостоятельно и рационально.
Ошибочно думать, что солдат, обученных умирать на поле боя, ждут дома, чтобы на их основе строить новую армию. Опыт должны зафиксировать и представить в политически корректном свете офицеры высшего ранга, особенно работники политического направления. Однако их длительное пребывание за границей может подорвать доверие.
В Украине создан специальный канал, через который граждане России могут подать запрос о своих пропавших родственниках (сайт носит название «Хочу найти»). По данным украинских властей, через этот канал поступило 50 000 запросов от граждан России, которые не могут связаться с близкими.
Очевидно, что многие россияне с аналогичными проблемами не решаются делать запрос через такой канал. К тому же часть обращений может быть подана без оснований. Тем не менее это даёт представление о масштабе потерь: более 100 000 российских мобилизованных могут числиться пропавшими без вести. И это помимо тех, чья смерть официально подтверждена.
Эксперты военно-аналитического издания Defence24 установили, что в 2024 году «Уралвагонзавод» передал российской армии около 200 танков модели Т-72 и 60–80 новых танков Т-90. В общей сложности это около 300 новых машин. «Уралвагонзавод» производит большую часть новых танков в России. В других местах восстанавливают танки, повреждённые в бою, или приводят в порядок технику со складов. Таким образом, общее количество танков, поступивших на вооружение в 2024 году, может быть немного выше 300.
По данным Генерального штаба Украины, в декабре 2024 года украинские войска уничтожили 208 танков. Подсчёты излишни: если стратегические запасы России иссякнут, продолжение наступления будет возможно только при условии массового импорта новой бронетехники. Согласно информации о состоянии стратегических резервов, опубликованной в СМИ, восстановленные танки закончатся к середине следующего года.
Украинские дроны атаковали пять российских областей. Один беспилотник долетел до окрестностей Санкт-Петербурга, что привело к временному закрытию аэропорта в этом городе.
Российская армия возобновила атаки с использованием иранских дронов. Основной целью в последние дни стал Киев, где обломки дронов вновь убили человека, попав в жилой дом.
Активность российской армии на фронтах осталась на уровне предыдущих дней. Тактическая авиация действует несколько интенсивнее, чем в последние дни ушедшего года.
На Курском направлении вновь выросло количество атак российской армии, но большинство наступлений по-прежнему проводятся небольшими пехотными группами. Даже в случае успеха, продвижение остаётся локальным и измеряется метрами. Существенных изменений в ситуации нет.
На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои.
Интенсивность наступления российских войск на Купянском и Лиманском направлениях снизилась, ситуация остаётся прежней. На Северском направлении идут локальные бои.
В районе Бахмута российские подразделения продолжают активные атаки. По словам представителя украинских войск, враг не смог добиться успеха. В городе Торецк идут ожесточённые бои, украинские силы постепенно уступили несколько кварталов, но полностью покидать город не собираются.
На Покровском направлении российская армия добилась незначительных успехов, понеся при этом большие потери. На юго-западе от Донецка интенсивность атак снизилась, изменений на линии фронта нет.
На южном фронте российская армия остаётся пассивной. Небольшие бои продолжаются в районе островов на Днепре, но российские войска уже несколько месяцев не могут добиться там успеха.