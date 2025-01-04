Райнер Сакс Украина разрабатывает ракету, способную долететь до Москвы

Ошибочно думать, что солдат, обученных умирать на поле боя, ждут дома, чтобы на их основе строить новую армию. Опыт должны зафиксировать и представить в политически корректном свете офицеры высшего ранга, особенно работники политического направления. Однако их длительное пребывание за границей может подорвать доверие.

В Украине создан специальный канал, через который граждане России могут подать запрос о своих пропавших родственниках (сайт носит название «Хочу найти»). По данным украинских властей, через этот канал поступило 50 000 запросов от граждан России, которые не могут связаться с близкими.

Очевидно, что многие россияне с аналогичными проблемами не решаются делать запрос через такой канал. К тому же часть обращений может быть подана без оснований. Тем не менее это даёт представление о масштабе потерь: более 100 000 российских мобилизованных могут числиться пропавшими без вести. И это помимо тех, чья смерть официально подтверждена.

Эксперты военно-аналитического издания Defence24 установили, что в 2024 году «Уралвагонзавод» передал российской армии около 200 танков модели Т-72 и 60–80 новых танков Т-90. В общей сложности это около 300 новых машин. «Уралвагонзавод» производит большую часть новых танков в России. В других местах восстанавливают танки, повреждённые в бою, или приводят в порядок технику со складов. Таким образом, общее количество танков, поступивших на вооружение в 2024 году, может быть немного выше 300.