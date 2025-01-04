Новым вице-мэром Нарвы стала Марина Шурупова

Марина Шурупова ранее являлась депутатом фракции Narva 2.0, руководителем которой был Михаил Стальнухин. Ей был назначен оклад в размере 3500 евро в месяц. По словам Райк, в сферу Шуруповой будут входить разные вопросы, касающиеся развития города.

«В первую очередь мы посмотрим и пересмотрим те проекты, которые лежат у нас на столе или убраны в ящик. Ни для кого не секрет, что бюджет у нас довольно консервативный, и нужно либо искать средства извне, либо перераспределить уже имеющиеся», - сказала Шурупова.

Еще двумя членами управы стали директор Финансового департамента Нарвы Елена Голубева и директор Департамента городского хозяйства Нарвы Наталья Шибалова. За членство в управе они будет получать компенсацию в размере 298 евро в месяц. Таким образом получилось, что весь состав городской управы теперь полностью состоит из женщин. Когда у мэра Катри Райк спросили, почему так вышло, она пошутила, что Нарва - это слово женского рода.

Всего за утверждение нового состава горуправы проголосовали 16 депутатов Нарвского горсобрания из 17 пришедших на заседание. Все члены фракции Keskerakond, главой которой является Алексей Евграфов, на заседание не пришли. Также на него не явились еще четыре внефракционных депутата.

На своей Facebook-странице Евграфов написал, что все депутаты решили не принимать участие в голосовании за кандидатуры, предложенные Райк. «Так как мы, 14 депутатов, были против назначения Катри Райк мэром Нарвы, то и смысла в голосовании за предложенные ею кандидатуры для нас не было», - пояснил депутат.

Ранее в горуправе было два вице-мэра - Олег Карпиков и Мессурме Писарева. Их освободили от должности 3 января, на заседании присутствовала только Мессурме, а Карпиков ушел в отпуск. Мессурме сердечно поблагодарила всех за совместную работу, а Катри Райк вручила ей букет цветов и подарок.

Напомним, что Катри Райк была выбрана мэром Нарвы 28 декабря, а Яан Тоотс был отправлен в отставку. Это была вторая попытка переворота власти, первая случилась 30 ноября, но тогда вотум недоверия Тоотсу не нашел достаточно поддержки у депутатов горсобрания.