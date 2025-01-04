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В многоквартирном доме в Таллинне вспыхнул пожар: жильцов эвакуировали, пять человек доставлены в больницу

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Фото статьи
Фото: Marko Saarm

В субботу, 4 января, рано утром в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне в Мустамяэ из подъезда многоквартирного дома валит дым. Несколько человек 

были

 доставлены в больницу. 

Сегодня в 6.21 в Центр тревоги сообщили, что в подъезде девятиэтажного дома распространяется дым. Спасатели отреагировали на вызов усиленным составом. 

Как сообщили в Спасательном департаменте, люди были эвакуированы, а пожар был локализован. Пожар был потушен менее чем через десять минут.

Пожар вспыхнул на восьмом этаже. Жильцам нижних этажей практически сразу разрешили вернуться в квартиры. 

В больницу для проверки состояния здоровья были доставлены пять человек. 

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