В многоквартирном доме в Таллинне вспыхнул пожар: жильцов эвакуировали, пять человек доставлены в больницу

Сегодня в 6.21 в Центр тревоги сообщили, что в подъезде девятиэтажного дома распространяется дым. Спасатели отреагировали на вызов усиленным составом.

Как сообщили в Спасательном департаменте, люди были эвакуированы, а пожар был локализован. Пожар был потушен менее чем через десять минут.

Пожар вспыхнул на восьмом этаже. Жильцам нижних этажей практически сразу разрешили вернуться в квартиры.

В больницу для проверки состояния здоровья были доставлены пять человек.