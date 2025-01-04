В многоквартирном доме в Таллинне вспыхнул пожар: жильцов эвакуировали, пять человек доставлены в больницу

В субботу, 4 января, рано утром в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне в Мустамяэ из подъезда многоквартирного дома валит дым. Несколько человек
доставлены в больницу.
В субботу, 4 января, рано утром в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне в Мустамяэ из подъезда многоквартирного дома валит дым. Несколько человек
доставлены в больницу.
Сегодня в 6.21 в Центр тревоги сообщили, что в подъезде девятиэтажного дома распространяется дым. Спасатели отреагировали на вызов усиленным составом.
Как сообщили в Спасательном департаменте, люди были эвакуированы, а пожар был локализован. Пожар был потушен менее чем через десять минут.
Пожар вспыхнул на восьмом этаже. Жильцам нижних этажей практически сразу разрешили вернуться в квартиры.
В больницу для проверки состояния здоровья были доставлены пять человек.