Повышение акциза привело к росту цен на топливо в странах Балтии

С этого года во всех странах Балтии повысился акцизный налог на топливо.

В конце рабочей недели самая высокая цена бензина была в Таллинне, самая низкая - в Вильнюсе. Дизельное топливо самым дорогим было в Вильнюсе, самым дешевым - в Таллинне.

В Риге цена литра 95-го бензина на АЗС Circle K выросла на 1,2 процента до 1,634 евро, дизельного топлива - на 1,3 процента до 1,594 евро.

В Вильнюсе на АЗС Circle K цена 95-го бензина выросла на 7,6 процента до 1,549 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 12,9 процента до 1,659 евро за литр.

В Таллинне 95-й бензин подорожал на 1,2 процента до 1,659 евро за литр, дизельное топливо - на 1,3 процента до 1,569 евро за литр.

Цена автогаза в Риге не изменилась - 0,805 евро за литр. В Вильнюсе цена автогаза выросла на 5,3 процента до 0,789 евро за литр, в Таллинне - на 3 процента до 0,789 евро за литр.