КИНОКРИТИКА Таллиннские съемки, койоты, шакалы и новые сериалы

Некоторые сцены американского сериала «Агентство» (The Agency), в том числе массовые, снимались в Нарве, на территории бывшей Кренгольмской мануфактуры. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Примечательно, что в другом сериале – «День Шакала» – действие двух эпизодов происходит как раз в Таллинне, но только сюжетно. Реального Таллинна на экране нет, разве что панорамный вид Старого города, отредактированный искусственным интеллектом. Одно из ключевых событий сериала – презентация новой программы во «всемирно известном концертном зале Таллинна». Бог знает, что конкретно создатели имели в виду! В этом фильме кстати звучит эстонская речь, и есть довольно забавный эпизод с потерей телефона в том самом концертном зале. Охранник помогает главному герою найти его телефон, просто позвонив на него – очень эстонская история – никто чужое не подобрал.

Ждем продолжения

Но не только Таллинн роднит два эти сериала. Общее в двух сюжетах – личная жизнь героев. По умолчанию считается, что и у наемных убийц, и у агентов под прикрытием, ее по-настоящему не может быть. Такие персонажи всегда волки-одиночки (койоты, шакалы, и прочие кодовые имена из рода псовых).

Но в «Дне Шакала» семейная жизнь героя Рейдмена – не витрина, наоборот, он тщательно прячет ее, как самое уязвимое. Интересен кастинг, который в сериалах имеет значение (когда из колоды известных лиц вытягивают определенную карту), и не зря на роль жены наемного киллера выбрана Урсула Корберо (исполнительница роли Токио в нетфликсовском «Бумажном доме»), что намекает зрителю: просто с этой дамой не будет, жди приключений! Особенно во втором сезоне.

Уязвимость главного героя «Агентства» – это также его любовная связь. Шесть лет он прожил в Эфиопии под личиной простого учителя английского. Но вернувшись в реальный мир, не смог прекратить свои отношения, продолжая жизнь «своей легенды», когда миссия уже закончена. Что, разумеется, приводит его к неприятностям, то есть к опасностям и приключениям.

Напомню, сериал вышел еще не полностью, и пока остается интригой, что выберет герой Фассбендера – любовь или спасение мира. Возможно, постарается совместить.

Оба проекта уже заявили о продлении на второй сезон, будем ждать!