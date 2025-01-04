На конец ушедшего года пришлось две ожидаемых сериальных премьеры: «День Шакала» (The Day of the Jackal, 2024, в главных ролях – Эдди Редмэйн, Лашана Линч, Урсула Корберо, Халид Абдалла) и «Агентство» (The Agency, 2024-2025, в главных ролях – Майкл Фассбендер, Джоди Тернер-Смит, Джеффри Райт, Ричард Гир, Кэтрин Уотерстон).
КИНОКРИТИКА ⟩ Таллиннские съемки, койоты, шакалы и новые сериалы
Первый сериал уже вышел полностью, второй пока в процессе: на данный момент выпущено 7 эпизодов из 10, последний ожидается 24 января.
Обаятельный наемный убийца
Главный герой «Дня Шакала» – наемный киллер высочайшего класса, получивший заказ на убийство айтишника-миллионера, чья новая разработка сделает прозрачными любые финансовые операции. Допустить выход такой программы никак не могут позволить сильные мира сего.
Завязка звучит нелепо и даже комично, и в принципе, этот комизм неслучаен: «День Шакала» во многих эпизодах выглядит пародией на классику жанра, условность на уровне комикса. Динамичный и остросюжетный комикс со множеством увлекательных твистов и довольно неожиданным финалом.
Исполнитель главной роли – Эдди Редмейн, как и его персонаж – божественный мастер перевоплощения на грани мимикрии. Он тебе и Хокинга сыграет, и «датскую девушку». В 2015 Редмэйн стал обладателем «Оскара» за главную роль («Вселенная Стивена Хокинга») и в том же году удостоен «Золотой малины» за худшую роль второго плана («Восхождение Юпитера»).
Его персонаж Шакал обладает столь безмерным обаянием, что вызывает сочувствие и симпатии больше, чем его жертвы, тем более его преследователи из спецслужб. Его антагонист – представительница спецслужб Бьянка (Лашана Линч) отыгрывает вообще наихудший вариант агента, который во имя выполнения служебного долга очень хладнокровно и даже цинично выстилает себе дорожку из трупов не только своих коллег, но и совершенно непричастных людей, какие уж тут симпатии!
В принципе, хладнокровие и цинизм это главные качества во вселенной этого сериала, речь совершенно не идет о спасении судеб, сохранении мира, предотвращении войн, никаких высоких целей.
Адаптация героя под прикрытием
Второй сериал «Агентство» – шпионский триллер о жизни агентов спецслужб под прикрытием. Основной конфликт главного героя – Марсианина (кодовое имя) в исполнении Майкла Фассбендера – это необходимость вернуться в реальность после шестилетней жизни под прикрытием.
Параллельно развивается история молодой девушки, которая только начинает свой путь агента и готовится к своей первой поездке в Иран. Фоном всему этому идут поиски пропавшего в Минске агента Койота, на котором завязано будущее многих спецопераций.
Сессии у штатного психотерапевта являются обязательными для всех участников, как же без психотерапевта различить, какая часть твоей жизни реальность, а какая – игра. Продюсером всего этого стал Джордж Клуни, основным режиссером – британец Джо Райт.
Сюжеты обоих сериалов не являются оригинальными. «Агентство» – это римейк французского проекта «Бюро» (2015-2020), «День Шакала» – основан на сюжете одноименного романа Фредерика Форсайта (1971 года), который был уже неоднократно экранизирован.
Но и в том и в другом случае сценарии адаптированы под нынешние реалии. Война в Украине, наемники типа «Вагнер», одно из мест действия в каждом случае – Беларусь.
Таллинн в роли Минска
Любопытно, что в «Агентстве» роль Беларуси исполняет... Эстония. Грустная примета современного кинопроизводства, если раньше в балтийских столицах советские режиссеры воспроизводили «западную жизнь», снимая Париж или Лондон, то этим летом в Таллинне – наоборот – экранизировали «осколки СССР», то есть современный Минск. Съемки проходили в разных районах Таллинна, а также в Нарве.
Примечательно, что в другом сериале – «День Шакала» – действие двух эпизодов происходит как раз в Таллинне, но только сюжетно. Реального Таллинна на экране нет, разве что панорамный вид Старого города, отредактированный искусственным интеллектом. Одно из ключевых событий сериала – презентация новой программы во «всемирно известном концертном зале Таллинна». Бог знает, что конкретно создатели имели в виду! В этом фильме кстати звучит эстонская речь, и есть довольно забавный эпизод с потерей телефона в том самом концертном зале. Охранник помогает главному герою найти его телефон, просто позвонив на него – очень эстонская история – никто чужое не подобрал.
Ждем продолжения
Но не только Таллинн роднит два эти сериала. Общее в двух сюжетах – личная жизнь героев. По умолчанию считается, что и у наемных убийц, и у агентов под прикрытием, ее по-настоящему не может быть. Такие персонажи всегда волки-одиночки (койоты, шакалы, и прочие кодовые имена из рода псовых).
Но в «Дне Шакала» семейная жизнь героя Рейдмена – не витрина, наоборот, он тщательно прячет ее, как самое уязвимое. Интересен кастинг, который в сериалах имеет значение (когда из колоды известных лиц вытягивают определенную карту), и не зря на роль жены наемного киллера выбрана Урсула Корберо (исполнительница роли Токио в нетфликсовском «Бумажном доме»), что намекает зрителю: просто с этой дамой не будет, жди приключений! Особенно во втором сезоне.
Уязвимость главного героя «Агентства» – это также его любовная связь. Шесть лет он прожил в Эфиопии под личиной простого учителя английского. Но вернувшись в реальный мир, не смог прекратить свои отношения, продолжая жизнь «своей легенды», когда миссия уже закончена. Что, разумеется, приводит его к неприятностям, то есть к опасностям и приключениям.
Напомню, сериал вышел еще не полностью, и пока остается интригой, что выберет герой Фассбендера – любовь или спасение мира. Возможно, постарается совместить.
Оба проекта уже заявили о продлении на второй сезон, будем ждать!