КИНОКРИТИКА Таллиннские съемки, койоты, шакалы и новые сериалы

На конец ушедшего года пришлось две ожидаемых сериальных премьеры: «День Шакала» (The Day of the Jackal, 2024, в главных ролях – Эдди Редмэйн, Лашана Линч, Урсула Корберо, Халид Абдалла) и «Агентство» (The Agency, 2024-2025, в главных ролях – Майкл Фассбендер, Джоди Тернер-Смит, Джеффри Райт, Ричард Гир, Кэтрин Уотерстон).