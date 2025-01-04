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Очередное кафе объявило о закрытии

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Театральным кафе в течение пяти лет управляла компания Jaama Kohvik, которой руководит Прийт Пыдер.
Театральным кафе в течение пяти лет управляла компания Jaama Kohvik, которой руководит Прийт Пыдер. Фото: Kristo Kivisoo/ Järva Teataja

Пайдеское театральное кафе объявило в социальных сетях о закрытии.

Кафе предприятия Jaama Kohvik OÜ окончательно закрылось в Доме музыки и театра Пайде. Но другое кафе, также принадлежащее этой компании, продолжит свою деятельность на Пайдеском автобусном вокзале, где оно открыто по будням до 15.45.

Театральное кафе закрывает свои двери в связи с окончанием действия договора аренды. Заведение работало в Доме музыки и театра с августа 2019 года.

Но помещения долго простаивать не будут. Новым заведующим театрального кафе станет компания Kildu Grupp, которая объявила, что 20 января заведение уже откроет свои двери.

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