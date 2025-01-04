3 января Prisma снизила цены более чем на 200 товаров собственного бренда Xtra. Продукция стала доступнее в ответ на растущий спрос покупателей на более низкие цены. Цель акции - помочь клиентам справиться с повышением налогов, которое снизило уверенность потребителей и сделало их покупки более обдуманными.
Prisma снизила цены на сотни товаров
По словам директора по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару, продукция Xtra уже сейчас отличается конкурентоспособной ценой, часто оказываясь до 50 процентов дешевле аналогичных товаров. «Благодаря сотрудничеству с кооперативами стран Скандинавии и крупным партиям закупок мы можем удерживать цены на низком уровне. Кроме того, упаковка товаров упрощена, чтобы избежать лишних расходов», - сказал Нийтару. Он добавил, что, несмотря на низкие цены, качество продукции и ответственное производство гарантированы.
Снижение цен затрагивает широкий ассортимент продуктов питания и товаров первой необходимости, включая безглютеновые продукты, мясные изделия, замороженные ягоды, сладости и товары для гигиены. Среди самых популярных товаров Xtra в 2024 году были, например, салями, ванильное мороженое, картофель фри и влажные салфетки для младенцев.
В Prisma подчеркнули, что их цель - предложить клиентам стабильный и надёжный ассортимент по доступным ценам, поддерживая повседневные покупки семей. Скидки уже вступили в силу и доступны во всех магазинах Prisma по всей Эстонии.