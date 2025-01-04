Prisma снизила цены на сотни товаров

По словам директора по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару, продукция Xtra уже сейчас отличается конкурентоспособной ценой, часто оказываясь до 50 процентов дешевле аналогичных товаров. «Благодаря сотрудничеству с кооперативами стран Скандинавии и крупным партиям закупок мы можем удерживать цены на низком уровне. Кроме того, упаковка товаров упрощена, чтобы избежать лишних расходов», - сказал Нийтару. Он добавил, что, несмотря на низкие цены, качество продукции и ответственное производство гарантированы.