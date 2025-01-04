Следователи считают подрыв Cybertruck в Лас-Вегасе суицидом

Федеральное бюро расследований (ФБР) США квалифицирует действия американского военнослужащего, взорвавшего автомобиль Tesla Cybertruck перед отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе, как самоубийство. Хотя инцидент привлек больше внимания, чем обычно, «в итоге это похоже на трагическое самоубийство ветерана войны, который боролся с посттравматическим стрессовым расстройством и другими проблемами», - сказал на пресс-конференции в пятницу, 3 января, следователь ФБР Спенсер Эванс.

ФБР установило личность военного. Ранее следователи сообщили, что это 37-летний Мэтью Алан Л.,который служил в элитном подразделении «Зеленые береты». По их данным, Мэтью Алан Л. недавно вернулся из командировки в Германию и находился в утвержденном отпуске. Сержант был награжден пятью наградами «Бронзовая звезда», в том числе одной - за мужество, проявленное в бою. Помимо ФРГ, он также ездил в служебные командировки в Украину, Грузию, Таджикистан, Афганистан и Конго.