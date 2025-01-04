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Разработчик ветропарков подал в суд на местное самоуправление

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Разработчик ветропарков TMV Green OÜ подал жалобу в Тартуский административный суд на волость Винни. Компания требует отменить два решения, согласно которым волостное собрание отказалось инициировать детальный план ветропарков.

«Игнорирование мнения сообщества на ранних этапах разработки создало благоприятную почву для конфликтов, которые теперь приходится решать, - заявила председатель волостного собрания Винни Эвелин Пооламетс. - Наша задача как членов волостного собрания - представлять интересы наших избирателей и общин, а не быть наивными марионетками бизнесменов ветроэнергетики. Защищая интересы нашего сообщества, нам необходимо участвовать и в судебных разбирательствах».

В своей жалобе TMV Green OÜ указывает, что в генеральном плане волости Винни предусмотрены подходящие для развития ветропарков территории, и компания начала проектирование ветропарка несколько лет назад, исходя из предположения, что Винни заинтересована в развитии ветроэнергетики на своей территории. «Заявителю (TMV Green OÜ - прим. ред.) не было представлено ни проекта административного акта, ни каких-либо иных юридических или фактических обоснований, на основании которых волость могла бы произвольно отказаться от реализации утверждённого общего плана. Заявитель не мог в малейшей степени предвидеть такой поворот событий», - говорится в жалобе, направленной в Тартуский административный суд.

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