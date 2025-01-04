Разработчик ветропарков TMV Green OÜ подал жалобу в Тартуский административный суд на волость Винни. Компания требует отменить два решения, согласно которым волостное собрание отказалось инициировать детальный план ветропарков.
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Разработчик ветропарков подал в суд на местное самоуправление
«Игнорирование мнения сообщества на ранних этапах разработки создало благоприятную почву для конфликтов, которые теперь приходится решать, - заявила председатель волостного собрания Винни Эвелин Пооламетс. - Наша задача как членов волостного собрания - представлять интересы наших избирателей и общин, а не быть наивными марионетками бизнесменов ветроэнергетики. Защищая интересы нашего сообщества, нам необходимо участвовать и в судебных разбирательствах».