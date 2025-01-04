Разработчик ветропарков подал в суд на местное самоуправление

«Игнорирование мнения сообщества на ранних этапах разработки создало благоприятную почву для конфликтов, которые теперь приходится решать, - заявила председатель волостного собрания Винни Эвелин Пооламетс. - Наша задача как членов волостного собрания - представлять интересы наших избирателей и общин, а не быть наивными марионетками бизнесменов ветроэнергетики. Защищая интересы нашего сообщества, нам необходимо участвовать и в судебных разбирательствах».

В своей жалобе TMV Green OÜ указывает, что в генеральном плане волости Винни предусмотрены подходящие для развития ветропарков территории, и компания начала проектирование ветропарка несколько лет назад, исходя из предположения, что Винни заинтересована в развитии ветроэнергетики на своей территории. «Заявителю (TMV Green OÜ - прим. ред.) не было представлено ни проекта административного акта, ни каких-либо иных юридических или фактических обоснований, на основании которых волость могла бы произвольно отказаться от реализации утверждённого общего плана. Заявитель не мог в малейшей степени предвидеть такой поворот событий», - говорится в жалобе, направленной в Тартуский административный суд.