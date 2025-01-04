В Раквереском здании Вируского уездного суда в рамках договорного производства виновным был признан мужчина, который дважды ремнем ударил свою падчерицу.
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Житель Эстонии, ударивший падчерицу ремнем, предстал перед судом
Мужчина 1996 года рождения приговорен к одному году лишения свободы, но наказание не будет приведено в исполнение, если в течение испытательного срока в полтора года он не совершит новое преступление и будет выполнять требования контроля и обязанности, возложенные на него на время контроля поведения.