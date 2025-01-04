Житель Эстонии, ударивший падчерицу ремнем, предстал перед судом

Мужчина 1996 года рождения приговорен к одному году лишения свободы, но наказание не будет приведено в исполнение, если в течение испытательного срока в полтора года он не совершит новое преступление и будет выполнять требования контроля и обязанности, возложенные на него на время контроля поведения.