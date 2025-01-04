Почему до сих пор не арестован отстраненный от власти президент Южной Кореи

«Арест, по нашей оценке, невозможен из-за упорного противодействия. Мы беспокоимся за нашу команду на месте […] Мы находим отношение обвиняемого […] достойным глубокого сожаления», - заявили представители Бюро расследований коррупции (CIO) Южной Кореи.

В CIO также сказали, что одной из причин, по которой было решено свернуть операцию по аресту отстраненного от власти президента, стали опасения за безопасность группы следователей, прибывших к резиденции Юн Сок Ёля.

В пятницу, 3 января, следователи явились в резиденцию Юн Сок Ёля, чтобы арестовать его, но были остановлены службой безопасности президента.

Рано утром в пятницу десятки полицейских машин выстроились у улицы перед резиденцией президента в Сеуле. Около 8:00 по местному времени группа следователей в сопровождении полицейских направилась в резиденцию. Однако на ее территорию смогла попасть лишь часть группы.

Как сообщило южнокорейское агентство Yonhap, вначале вошедшим в резиденцию сотрудникам Бюро расследований коррупции преградило путь некое военное подразделение. Затем военные их пропустили, но арестовать президента не позволила его служба безопасности.

До того как было объявлено о решении прекратить попытки ареста Юн Сок Ёля, представитель охраны президента сказал журналистам, что они ведут «переговоры» со следователями.

У резиденции Юна 3 января собрались порядка тысячи его сторонников, которые требовали «аннулировать импичмент» и защитить президента Южной Кореи.