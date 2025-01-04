Если о преимуществах и недостатках квартир на первых и последних этажах говорят часто, то квартиры на цокольных этажах - объекты редкие. Маклер бюро недвижимости Arco Vara Рийна Раннамяги объясняет, как особенности расположения влияют на стоимость и процесс продажи таких квартир, а также какие факторы важно учитывать.
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Эксперт: как влияет на продажу квартиры этаж, на котором она расположена
Главным отличием таких квартир является их более низкая стоимость. Это особенно актуально в популярных районах с дорогими квартирами, где ценовая разница между квартирой на цокольном и обычном этаже может быть минимальной. Доступная цена делает такие квартиры привлекательными для тех, кто ищет недорогое жилье, а также для инвесторов, заинтересованных в сдаче недвижимости в аренду.