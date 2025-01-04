Эксперт: как влияет на продажу квартиры этаж, на котором она расположена

Главным отличием таких квартир является их более низкая стоимость. Это особенно актуально в популярных районах с дорогими квартирами, где ценовая разница между квартирой на цокольном и обычном этаже может быть минимальной. Доступная цена делает такие квартиры привлекательными для тех, кто ищет недорогое жилье, а также для инвесторов, заинтересованных в сдаче недвижимости в аренду.