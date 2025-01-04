Самоуправление Елгавского края Латвии во второй раз попытается продать с молотка находящийся в аварийном состоянии господский дом Бервирцавской усадьбы, а если попытка вновь окажется неудачной, то, возможно, будет организован третий аукцион, передает Rus.TVNET.
Цена одного из старейших деревянных зданий Балтии может упасть на 60 процентов
Как сообщается, местные жители не хотят сохранять усадьбу, потому что она оказывает плохое влияние на окружающую среду, в то время как историки призывают не разрушать здание, потому что это одна из старейших деревянных построек в Балтии.
Программа Латвийского телевидения Dienas ziņas напоминает, что первый аукцион был организован в 2024 году. Начальная цена лота составляла 14 тысяч евро. Однако желающих купить здание не нашлось. В этом году планируется провести второй аукцион со сниженной стартовой ценой в 11,2 тысячи евро. Муниципалитет допускает, что может быть организован и третий аукцион, причем тогда стоимость недвижимости снизят на 60%.
Дата проведения аукциона пока неизвестна
«Интересующиеся были, но, учитывая состояние здания, не могу сказать, что интерес очень велик», - сказала программе руководитель Управления имуществом Елгавского края Вайва Лаймите.
Президент Латвийской ассоциации замков и усадеб Роберт Гринбергс также подчеркнул историческую значимость усадьбы: «В здании сохранились исторические деревянные балки конца XVII века, поэтому его можно считать одним из старейших примеров деревянного зодчества в Балтии».