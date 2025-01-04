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Цена одного из старейших деревянных зданий Балтии может упасть на 60 процентов

Редактор: rus.postimees.ee
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Господский дом Бервирцавской усадьбы, Латвия
Господский дом Бервирцавской усадьбы, Латвия Фото: https://www.redzet.lv/ скриншот

Самоуправление Елгавского края Латвии во второй раз попытается продать с молотка находящийся в аварийном состоянии господский дом Бервирцавской усадьбы, а если попытка вновь окажется неудачной, то, возможно, будет организован третий аукцион, передает Rus.TVNET.

Как сообщается, местные жители не хотят сохранять усадьбу, потому что она оказывает плохое влияние на окружающую среду, в то время как историки призывают не разрушать здание, потому что это одна из старейших деревянных построек в Балтии.

Программа Латвийского телевидения Dienas ziņas напоминает, что первый аукцион был организован в 2024 году. Начальная цена лота составляла 14 тысяч евро. Однако желающих купить здание не нашлось. В этом году планируется провести второй аукцион со сниженной стартовой ценой в 11,2 тысячи евро. Муниципалитет допускает, что может быть организован и третий аукцион, причем тогда стоимость недвижимости снизят на 60%.

Дата проведения аукциона пока неизвестна 

«Интересующиеся были, но, учитывая состояние здания, не могу сказать, что интерес очень велик», - сказала программе руководитель Управления имуществом Елгавского края Вайва Лаймите.

Президент Латвийской ассоциации замков и усадеб Роберт Гринбергс также подчеркнул историческую значимость усадьбы: «В здании сохранились исторические деревянные балки конца XVII века, поэтому его можно считать одним из старейших примеров деревянного зодчества в Балтии».

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