Цена одного из старейших деревянных зданий Балтии может упасть на 60 процентов

Как сообщается, местные жители не хотят сохранять усадьбу, потому что она оказывает плохое влияние на окружающую среду, в то время как историки призывают не разрушать здание, потому что это одна из старейших деревянных построек в Балтии.

Программа Латвийского телевидения Dienas ziņas напоминает, что первый аукцион был организован в 2024 году. Начальная цена лота составляла 14 тысяч евро. Однако желающих купить здание не нашлось. В этом году планируется провести второй аукцион со сниженной стартовой ценой в 11,2 тысячи евро. Муниципалитет допускает, что может быть организован и третий аукцион, причем тогда стоимость недвижимости снизят на 60%.

Дата проведения аукциона пока неизвестна

«Интересующиеся были, но, учитывая состояние здания, не могу сказать, что интерес очень велик», - сказала программе руководитель Управления имуществом Елгавского края Вайва Лаймите.

Президент Латвийской ассоциации замков и усадеб Роберт Гринбергс также подчеркнул историческую значимость усадьбы: «В здании сохранились исторические деревянные балки конца XVII века, поэтому его можно считать одним из старейших примеров деревянного зодчества в Балтии».