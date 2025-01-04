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Крупный выигрыш в лотерею – это серьезное дело, и важно своевременно привлечь профессиональных консультантов

Перевод: Валерия Ермакова
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Лотерея. Снимок иллюстративный.
Лотерея. Снимок иллюстративный. Фото: easyclickshop/Shutterstock

Что может быть лучше, чем выиграть в лотерею? Однако люди часто начинают вести себя иррационально, поскольку, выиграв сотни тысяч или миллионы евро, легко впасть в эйфорию. Если часть выигрыша удается сохранить, это уже хорошо, но изменение привычного образа жизни или щедрое раздавание денег может обернуться финансовым крахом.

В США размеры лотерейных выигрышей значительно крупнее. Призы могут исчисляться сотнями миллионов долларов и даже превышать миллиард.

Так, например, в Калифорнии незадолго до конца года в лотерее Mega Millions был сорван джекпот в 1,26 миллиарда долларов.

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