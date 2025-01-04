Эксперт: якорь не может незаметно волочиться по дну десятки километров

«Якоря фиксируются тройной системой: тормозом, зажимом и цепью. Чтобы якорь упал, все фиксаторы должны быть освобождены, что маловероятно», - сказал Yle Винберг.

Если якорь падает на ходу, это может повредить корпус и вывести судно из-под контроля. Якорная цепь прикреплена слабым звеном, которое должно разорваться при бесконтрольном падении якоря.

«Если якорь упадет, это сразу станет заметно из-за замедления судна. На мостике быстро поймут, что что-то не так», – говорит Винберг.

Напомним, что Центральная криминальная полиция Финляндии продолжает расследование в отношении танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении подводного кабеля Estlink 2. Как сообщил комиссар криминальной полиции Финляндии Сами Пайла, подводные исследования позволили выявить следы волочения на морском дне.

«След растянулся на несколько десятков километров. Пока не установлено, как именно произошло отделение якоря», - сообщил Пайла в пресс-релизе полиции.