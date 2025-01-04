Эстонию накроют осадки: местами снегопад и метель

На севере страны облачность плотнее, осадки сильнее. Местами метели. Ветер преимущественно юго-западный и западный, 3-9, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов мороза, на побережье местами до 1 градуса тепла.

Днем на севере страны облачно с прояснениями, в остальных регионах облачность реже. Местами снегопады. Ветер западных направлений, 2-8, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на побережье островов до 2 градусов тепла.