В прошлом году по соображениям безопасности во въезде в Латвию было отказано 1302 иностранным гражданам, в основном России, Молдовы и Украины, сообщает агентство LETA.
В прошлом году по соображениям безопасности въезд в Латвию был запрещён трем гражданам Эстонии
Во въезде было отказано 1269 гражданам третьих стран, не входящих в Европейский союз и Европейскую экономическую зону.
По соображениям безопасности было отказано во въезде 401 гражданину России, 377 гражданам Молдовы, 306 гражданам Украины, 137 гражданам Беларуси, 20 гражданам Казахстана, 10 гражданам Узбекистана, пяти гражданам Израиля, трем гражданам Грузии, трем гражданам Таджикистана, двум гражданам Великобритании, двум гражданам Киргизстана, двум гражданам США и одному гражданину Сербии.
Также по соображениям безопасности было отказано во въезде 33 гражданам стран ЕС - десяти гражданам Румынии, восьми гражданам Литвы, пяти гражданам Германии, трем гражданам Эстонии, одному гражданину Болгарии, одному гражданину Швейцарии, одному гражданину Финляндии, одному гражданину Франции, одному гражданину Нидерландов, одному гражданину Польши и одному гражданину Португалии.