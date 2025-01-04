ГАЛЕРЕЯ Зимние радости: снег вывел жителей Таллинна кататься на санках

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами снегопады. На севере страны облачность плотнее, осадки сильнее. Местами метели. Ветер преимущественно юго-западный и западный, 3–9, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 3–9 градусов мороза, на побережье местами до 1 градуса тепла.