по версии Postimees стал государственный контролер Янaр Хольм. Мы вручаем эту награду уже в 28-й раз, но впервые ее удостаивается человек, который следит за тем, как расходуются наши деньги.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ И куда исчезают деньги?
И это символично, поскольку в этом признании отражается дух времени. Мы не знаем, что принесет нам 2025 год, но мы знаем, что живем в самый опасный период за последние 33 года.
В такие опасные времена нужно собраться с силами и готовиться. Следует отказаться от некоторых привычных дел, чтобы найти время для новых действий, продиктованных духом времени. Кроме того, необходимо пересмотреть свои доходы и расходы, чтобы найти свободные средства, ведь любая новая деятельность требует финансовых ресурсов.
К сожалению, невозможно жить в постоянном празднике, и даже если он продолжается, кто-то в конечном итоге должен оплатить счет. Неправильно, когда одни бесконечно заказывают еду и напитки, требуют от музыкантов новые мелодии, от танцоров - новые номера, а потом перекладывают оплату на других. Такой праздник неизбежно заканчивается конфликтом.
Для государства это означает, что прежде чем что-то заказывать, нужно чётко понимать, сколько это будет стоить. И тот, кто платит, должен быть согласен с расходами. Несбалансированный государственный бюджет этого не позволяет, и в итоге мы оказываемся на том самом празднике, который завершается слезами.
Государственный контроль прежде всего заслуживает похвалы за то, что в прошлом году настойчиво обращал внимание общества на непрозрачность государственного бюджета. 19 миллиардов - это не личные средства министров или чиновников, а общие деньги граждан, и мы вправе знать, на что они тратятся.
Одним из значимых успехов Государственного контроля стало привлечение внимания к проблемам проекта Rail Baltic. Не так часто результаты аудита ощущаются за пределами Эстонии, но в этом случае именно так и произошло. Аудит Государственного контроля стал толчком для ряда процессов в Латвии, которые вряд ли бы начались без него, и, возможно, приведет к изменениям в Литве.
Еще одним важным достижением стал аудит долгосрочных контрактов RMK, который стал продолжением расследований, начатых Postimees, и подтвердил правильность выбранного нами курса. Мы намерены и дальше освещать спорные решения RMK.
В конечном счете, у Государственного контроля и журналистики нередко одна и та же цель - выяснить, насколько прозрачно и разумно расходуются наши общие деньги.
Во время вручения награды главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги спросил Янaра Хольма, возникают ли у него при проверках ситуации, когда хочется не делать замечания, а, наоборот, вручить проверяемым благодарственное письмо. Янaр Хольм ответил, что хорошие результаты редко привлекают внимание общественности, но в Эстонии действительно много того, что делается хорошо. При этом он подчеркнул: «Но всегда можно лучше».
Как журналисты, мы полностью разделяем этот взгляд государственного контролера. Мы будем продолжать совместные усилия ради светлого будущего Эстонии.