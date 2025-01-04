КОЛОНКА POSTIMEES И куда исчезают деньги?

И это символично, поскольку в этом признании отражается дух времени. Мы не знаем, что принесет нам 2025 год, но мы знаем, что живем в самый опасный период за последние 33 года.

В такие опасные времена нужно собраться с силами и готовиться. Следует отказаться от некоторых привычных дел, чтобы найти время для новых действий, продиктованных духом времени. Кроме того, необходимо пересмотреть свои доходы и расходы, чтобы найти свободные средства, ведь любая новая деятельность требует финансовых ресурсов.

К сожалению, невозможно жить в постоянном празднике, и даже если он продолжается, кто-то в конечном итоге должен оплатить счет. Неправильно, когда одни бесконечно заказывают еду и напитки, требуют от музыкантов новые мелодии, от танцоров - новые номера, а потом перекладывают оплату на других. Такой праздник неизбежно заканчивается конфликтом.

Для государства это означает, что прежде чем что-то заказывать, нужно чётко понимать, сколько это будет стоить. И тот, кто платит, должен быть согласен с расходами. Несбалансированный государственный бюджет этого не позволяет, и в итоге мы оказываемся на том самом празднике, который завершается слезами.