ФОТО Современный дом в пригороде Таллинна: стильное жилище ждет новых хозяев

Просторный дом площадью 167,7 м2 состоит из шести комнат, включая четыре спальни, кабинет и большую гостиную. Дом спроектирован таким образом, чтобы каждый член семьи мог найти свой уголок, но при этом оставалось и место для совместного времяпрепровождения. У детей есть отдельная зона с тремя спальнями и собственной гостиной, а родители могут уединиться в главной спальне с сауной.