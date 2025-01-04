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Некоторые рейсы Finnair могут быть отменены на следующей неделе

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Самолет Finnair.
Самолет Finnair. Фото: TOM LITTLE

Авиаперевозчик Finnair может столкнуться с трудностями, поскольку в понедельник, 6 января, вступят в силу новые правила замены пилотов. Об этом на своем сайте сообщает Ассоциация пилотов (SLL), пишет yle.

Теперь пилоты не будут выходить на смены, которые назначаются в случае непредвиденных обстоятельств, например, больничных. Без резервных пилотов рейсы, скорее всего, будут отменены.

«Скорее всего, такие рейсы придётся отменить», - уточнила Yle директор по коммуникациям авиакомпании Пяйвит Таллквист.

По ее словам, Finnair проинформирует клиентов об отмене рейсов и постарается перебронировать билеты на альтернативные маршруты.

На данный момент перевозчик не берется оценить масштаб отмененных рейсов.

Введенный запрет станет частью забастовки SLL в рамках продолжающегося спора с ассоциацией работодателей сферы обслуживания Palta по поводу заработной платы пилотов.

Переговоры зашли в тупик 16 декабря.

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