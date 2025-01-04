Авиаперевозчик Finnair может столкнуться с трудностями, поскольку в понедельник, 6 января, вступят в силу новые правила замены пилотов. Об этом на своем сайте сообщает Ассоциация пилотов (SLL), пишет yle.
Некоторые рейсы Finnair могут быть отменены на следующей неделе
Теперь пилоты не будут выходить на смены, которые назначаются в случае непредвиденных обстоятельств, например, больничных. Без резервных пилотов рейсы, скорее всего, будут отменены.
«Скорее всего, такие рейсы придётся отменить», - уточнила Yle директор по коммуникациям авиакомпании Пяйвит Таллквист.
По ее словам, Finnair проинформирует клиентов об отмене рейсов и постарается перебронировать билеты на альтернативные маршруты.
На данный момент перевозчик не берется оценить масштаб отмененных рейсов.
Введенный запрет станет частью забастовки SLL в рамках продолжающегося спора с ассоциацией работодателей сферы обслуживания Palta по поводу заработной платы пилотов.
Переговоры зашли в тупик 16 декабря.