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ГАЛЕРЕЯ Наводнение отступает: 64 домохозяйства в Эстонии были отрезаны водой

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Уровень воды в реке Рейу, которая позавчера вечером вышла из берегов у деревни Сурью, к вечеру вчерашнего дня снизился настолько, что эвакуация дома престарелых не потребовалась. Однако в деревне Метсаяэре 64 домохозяйства остались отрезанными водой, так как оба конца дороги, ведущей к домам, оказались под водой.

Из-за наводнения прошлой ночью был созван кризисный штаб волости Саарде. Волостные чиновники, спасатели и добровольцы Кайтселийта были готовы доставить генераторы в дом престарелых и, при необходимости, эвакуировать его жителей в расположенную в километре школу.

Вода между двумя корпусами дома престарелых достигала примерно метра, а скамейка на пешеходной дорожке во время пика наводнения выглядывала из воды только на несколько сантиметров. Передвигаться между корпусами, расстояние между которыми около 50 метров, можно было только на тракторе.

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