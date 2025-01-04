ГАЛЕРЕЯ Наводнение отступает: 64 домохозяйства в Эстонии были отрезаны водой

Из-за наводнения прошлой ночью был созван кризисный штаб волости Саарде. Волостные чиновники, спасатели и добровольцы Кайтселийта были готовы доставить генераторы в дом престарелых и, при необходимости, эвакуировать его жителей в расположенную в километре школу.

Вода между двумя корпусами дома престарелых достигала примерно метра, а скамейка на пешеходной дорожке во время пика наводнения выглядывала из воды только на несколько сантиметров. Передвигаться между корпусами, расстояние между которыми около 50 метров, можно было только на тракторе.