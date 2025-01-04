Уровень воды в реке Рейу, которая позавчера вечером вышла из берегов у деревни Сурью, к вечеру вчерашнего дня снизился настолько, что эвакуация дома престарелых не потребовалась. Однако в деревне Метсаяэре 64 домохозяйства остались отрезанными водой, так как оба конца дороги, ведущей к домам, оказались под водой.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Наводнение отступает: 64 домохозяйства в Эстонии были отрезаны водой
Из-за наводнения прошлой ночью был созван кризисный штаб волости Саарде. Волостные чиновники, спасатели и добровольцы Кайтселийта были готовы доставить генераторы в дом престарелых и, при необходимости, эвакуировать его жителей в расположенную в километре школу.