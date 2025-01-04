Фицо передумал: Словакия продолжит поставки электроэнергии Украине

Словакия продолжит поставлять Украине электроэнергию. Об этом сообщил чешскому информационному агентству CTK в пятницу, 3 января, государственный оператор электрических систем Словакии SEPS.

В компании заявили, что намерены соблюдать условия заключенного ранее договора с украинской «Укрэнерго». Поставляемое из Словакии электричество Киев использует для компенсации перебоев в электроснабжении, вызванных атаками армии России.

Роберт Фицо угрожал пересмотреть поставки электроэнергии Украине

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил, что его страна, «если потребуется», будет готова с января 2025 года прекратить поставки в Украину электроэнергии. Высказывание Фицо было вызвано тем, что Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите российского газа через Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что Роберт Фицо может «открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии» по поручению Владимира Путина. «Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электространциям и распределительной сети», - написал он в своих соцсетях.

В четверг, 2 января, Роберт Фицо пригрозил уменьшить поддержку украинских беженцев на фоне конфликта из-за российского газа. 22 декабря, в преддверии остановки транзита, Фицо посетил Кремль и обсудил поставки газа с Владимиром Путиным.