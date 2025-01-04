За демонстрацию в соцсетях запрещенного логотипа Facebook в России дают до четырех лет колонии

По данным «Сетевых свобод», 4 января Соколова выпустили из СИЗО, сейчас он находится под подпиской о невыезде. При этом он продолжает оставаться фигурантом уголовного дела.

Соколова задержали в июле 2024 года, следствие настаивало на заключение мужчины под стражу. Ему грозит до четырех лет колонии.

Как отмечают «Сетевые свободы», с требованием немедленно освободить Соколова выступали спецдокладчик Совета по правам человека ООН по вопросу о положении в области прав человека в России Мариана Кацарова и спецдокладчик Совета по правам человека ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор.

Сам Соколов и близкий ему проект «Правозащитники Урала» рассказывал о нарушениях прав осужденных в колониях Свердловской области, после проверки нескольких инцидентов возбуждались уголовные дела. Правозащитник рассказывал, что ФСИН оказывала на него давление.