Обзор декабря: сделок на рынке квартир стало меньше, а вот цены продолжают расти

​Всего в декабре в Таллинне было заключено 962 сделки купли-продажи недвижимости. «Активность осталась на уровне предыдущих месяцев, но благодаря длительным праздникам абсолютное количество сделок было меньше, чем в ноябре», - прокомментировал последний месяц года Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara.

Средняя цена квадратного метра квартир в Таллинне в прошлом месяце составила 3045 евро (3012 евро в ноябре), а медианная цена выросла до 2833 евро за квадратный метр (2752 евро в ноябре). «Более быстрый рост медианной цены указывает на то, что больше сделок стало совершаться и с более дорогими квартирами», - объяснил Вахтер, отметив, что на рынке есть предпосылки для некоторого повышения цен.

Поскольку обычно январь на рынке недвижимости является довольно спокойным месяцем, то, по мнению Вахтера, будет интересно понаблюдать, сохранится ли рынок на уровне последних месяцев или произойдет сезонная коррекция активности.

«Я считаю, что уровень цен сохранится на текущем уровне, но по количеству рабочих дней в январе сделок будет меньше, чем за последние два - три месяца», - заявил Вахтер.

Из-за значительно более низкой ставки Euribor прогноз на начало года по-прежнему более оптимистичен, чем в прошлом году. «Однако до повышения НДС в первом полугодии можно ожидать определенного роста активности на рынке новостроек», - добавил Вахтер.

Помимо квартир, в декабре в Таллинне было продано 34 частных дома на земельных участках и девять земельных участков под жилую застройку. Цена самого дорогого дома достигла 3 804 579 евро.