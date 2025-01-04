Дональд Трамп обещает «возродить величие Америки», крупнейшей экономики мира. Однако чем дальше экономисты анализируют планы нового старого американского президента, тем больше у них сомнений в том, что заявленные им рецепты помогут США разбогатеть, возродить промышленность и сдержать экспансию Китая.
Золотые горы Трампа: что не так с его планом «снова сделать Америку великой»?
Об этом пишет русская служба «Би-би-си».
Способность его команды провести решительные преобразования «в первый же день», как грозился Трамп, вызывает у аналитиков сомнения, а заявленные реформы часто противоречат друг другу.
Например, Трамп, среди прочего, обещает повысить пошлины на весь импорт, снизить налоги, депортировать мигрантов и увеличить добычу нефти и газа. Все ради того, чтобы подстегнуть экономический рост, инвестиции и создание рабочих мест, сократить дефицит торговли, ослабить доллар и снизить инфляцию.
Однако пошлины и депортация противоречат идее слабого доллара, поскольку поднимут цены, а следом - кредитные ставки и валютный курс. Депортация подорвет экономический рост, и снижать налоги в такой ситуации - значит увеличивать и без того гигантские дефицит бюджета, государственный долг и траты на его обслуживание.
Рост добычи нефти и газа в условиях подавленных цен на энергоносители поставит нефтегазовые компании на грань банкротства - они перестанут бурить, сократят инвестиции и производство.
С таким набором противоречивых инициатив Трампа строить прогнозы американской экономики на год-два можно будет только после того, как он переедет в Белый дом в конце января и перейдет от слов к делу. Но это не мешает уже сейчас собрать воедино ключевые заявленные реформы Трампа и оценить их возможные последствия для Америки и мира в целом.
«Я обещаю низкие налоги, слабое регулирование, дешевую энергию, дешевые кредиты и стремительный рост доходов всех граждан, - говорил Трамп в сентябре. - Мой план позволит быстро победить инфляцию, быстро снизить цены и возобновить взрывной экономический рост».
Трамп легко убедил избирателей. С экспертами пока сложнее.
«Скорее всего, предложенные меры будут непродуманными, поспешными и нанесут ущерб американской и мировой экономике», - полагает экономист Пол Мортимер-Ли, который работал в МВФ и Банке Англии, а теперь возглавляет отдел анализа американской экономики BNP Paribas в Нью-Йорке.
«Перед Соединенными Штатами стоит множество сложных проблем, и очевидно, что Трамп попытается решить их с помощью простых и далеко идущих мер, причем, скорее всего, слишком простых и слишком далеко идущих», - приходит он к выводу в анализе инициатив Трампа.
Что же предлагает Трамп, и почему скептики сомневаются, что его рецепты сработают, как задумано?
Пошлины, тарифы, торговые войны
Трамп угрожает импортными пошлинами всем торговым партнерам. Таможенные тарифы - его главный инструмент экономической и внешней политики, и на этот раз он собирается использовать их активнее, чем в первый срок. Цель - заставить другие страны покупать больше американских товаров, сократить дефицит торговли и возродить американскую промышленность.
В ходе предвыборной кампании Трамп обещал обложить весь импорт в США дополнительной пошлиной в размере от 10% до 20%. Китаю, главному сопернику, он угрожал пошлиной в 60%.
Избравшись, он продолжил наступление и пригрозил тарифами в 25% еще и соседям - Мексике и Канаде. А потом - Европе, если она не обяжется увеличить закупки нефти и газа в США.
А странам БРИКС, в который помимо Китая входят еще две ведущие развивающиеся экономики планеты и ключевые торговые партнеры США - Бразилия и Индия - он наобещал 100% пошлину, если они продолжат искать альтернативу доллару для расчетов между собой.
Какие проблемы с тарифными войнами?
Во-первых, торговые партнеры ответят. Встречными пошлинами и девальвацией своих валют.
Китай уже обещал, как и в прошлый раз, ввести ответные ограничения на импорт американских товаров.
В итоге рост экономики США затормозится, а рост цен ускорится, оценил Бюджетный офис Конгресса последствия тарифов Трампа в ответ на запрос спикера Сената и руководителей комитетов по бюджету и финансам.
Рост цен заставит американский центробанк пересмотреть темпы снижения ставок по кредитам ради борьбы с инфляцией, что чревато еще большим замедлением экономики, сокращением доходов бюджета и населения, ростом дефицита и долга.
Все это противоречит заявленным целям экономических реформ Трампа.
Снижение налогов
Трамп обещает масштабное снижение налогов. Цель - оживить бизнес и ускорить экономический рост.
Трамп немного снизил налоги в первый срок, но срок действия утвержденного в 2017 году пакета подходит к концу в 2025 году. Трамп обещает не только продлить существующие налоговые льготы, но и ввести новые. Выпадающие доходы он собирается заменить поступлениями от новых импортных пошлин и сокращением госрасходов.
Какие проблемы с налоговыми послаблениями?
Одних пошлин явно не хватит для компенсации выпадающих доходов. Они принесут казне около 2 трлн долларов за десятилетие, тогда как заявленное сокращение налогов встанет в 5 трлн, подсчитал Пол Мортимер-Ли. Расчеты Центра налоговой политики Urban Institute и Brookings Institution еще печальнее: они оценивают налоговые льготы в 9 трлн долларов.
Обещанная отмена повышения налогов в 2025 году сократит доходы, но не приведет к ускорению роста - он просто останется таким, как есть. Все потому что новых бюджетных стимулов не предусмотрено, и даже если Белый дом придумает, какие еще налоги снизить, провести новый налоговый пакет через Конгресс будет непросто, а действовать он начнет только в следующем бюджетном году.
В прошлый раз у Трампа не получилось сходу провести радикальную налоговую реформу, и на этот раз шансы не выше: традиционно для этого требуется поддержка по меньшей мере 60 из 100 сенаторов, а республиканцев в Сенате только 53.
Депортация мигрантов
Поток мигрантов в США в последние годы достиг невиданных масштабов, и Трамп избрался с обещанием не только закрыть границы, но и выслать всех мигрантов, ожидающих легализации. Речь идет о миллионах.
Какие проблемы сулит борьба с мигрантами?
Благодаря притоку мигрантов американская экономика вот уже который год растет на пределе возможностей при минимальной безработице, обгоняя прогнозы и другие развитые страны, включая Европу - вторую после США мировую экономику.
Сокращение предложения рабочей силы в условиях почти полной занятости неизбежно подорвет экономический рост, сократит доходы казны и разгонит инфляцию: сначала вырастут зарплаты, затем - цены.
По разным подсчетам, только за последние три года в Америку приехало более 10 млн человек. До ковида миграция приносила США ежегодно до полумиллиона новых работников, а после ковида она вышла на новый уровень, и в последние три года каждый год рабочая сила пополнялась примерно на 2 млн человек, подсчитали аналитики Barclays.
Даже если обещания выслать всех нелегалов останутся на бумаге, эпоха открытых границ закончилась еще до выборов. Джо Байден ужесточил миграционный режим осенью, и одно только это решение сократит предложение рабочей силы в 2025 году на 700 тысяч человек, прогнозирует Barclays.
Трамп наверняка еще больше ужесточит ограничения, а значит, один из главных моторов американской экономики - приток дешевой рабочей силы - забарахлит уже в этом году.
А поскольку одновременно вырастут зарплаты и цены, все это создаст дополнительные сложности для американского центробанка - Федеральной резервной системы, поскольку при замедлении экономики Трамп будет требовать снижения ставок для стимулирования роста, однако ценовое давление заставит ФРС удерживать или даже повышать ставку, чтобы не допустить скачка инфляции.
«Нехватка рабочей силы в отраслях, наиболее зависимых от работников-иммигрантов, - в сельском хозяйстве, строительстве и здравоохранении - приведет к росту заработной платы и усилит инфляционное давление. Это создаст дополнительные проблемы для ФРС, - отмечают эксперты Institute of International Finance. - Угроза депортации, хотя и неопределенная, также может привести к социальной и экономической нестабильности и повлиять на настроения потребителей».
Сокращение госрасходов и дефицита бюджета
Экономию бюджетных средств Трамп доверил миллиардеру Илону Маску, и тот сходу пообещал урезать госрасходы на 2 трлн долларов.
Такая экономия полностью закрыла бы нынешнюю дыру в бюджете и решила бы главную проблему экономической политики Белого дома, который вот уже третий год живет с гигантским дефицитом более 6% ВВП, невиданным для мирного времени.
Подобный разрыв между доходами и расходами казны не только ведет к стремительному росту долга. Дефицит не оставляет американским властям пространства для маневра на случай непредвиденного кризиса. Если вдруг война, пандемия, рецессия - занять еще, чтобы резко увеличить расходы для поддержки населения и стимулирования бизнеса, при таком дефиците будет запретительно дорого.
Почему сократить госрасходы, мягко говоря, затруднительно?
Урезать расходы на 2 трлн долларов без секвестра защищенных статей бюджета (здравоохранение и социальное обеспечение престарелых) не получится. Более того, стареющее население требует не сокращения, а увеличения социальных расходов.
Все прочие расходы не превышают 1,7 трлн долларов, причем половина - на оборону, а остальное - на транспорт, образование, жилье, науку и окружающую среду. Резать их тоже проблематично.
Частично сэкономить можно благодаря обещанной Трампом отмене субсидий на электромобили, введенных в рамках флагманской «зеленой» реформы Байдена. Однако даже это будет непросто. Округа, в которых расположены 19 из 25 крупных заводов электромобилей и батарей, представлены в Конгрессе республиканцами, а остальные находятся в штатах, которые на президентских выборах голосовали за Трампа, подсчитал Bloomberg.
Поэтому вместо 2 трлн экономии в последнее время чаще обсуждается более скромная цифра - до 500 млрд долларов в год. Что все равно очень много.
«Это 1,7% ВВП. С учетом повышения тарифов и депортации мигрантов сокращение бюджетных расходов такого масштаба приведет к экономическому спаду», - предупреждает Мортимер-Ли из BNP Paribas.
В случае резкого ужесточения бюджетной политики и в условиях рецессии ФРС придется ослаблять денежно-кредитную политику. Сейчас все наоборот: казенные деньги текут рекой, а частный кредит ограничен высокими ставками ФРС. Если бюджетные стимулы иссякнут и ФРС начнет стимулировать экономику низкими ставками, это приведет к снижению курса доллара, пишет Мортимер-Ли.
Трамп этого и хочет. Но вряд ли ценой рецессии.
Ослабление доллара
Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс неоднократно выступали за ослабление доллара. Они считают, что сильный доллар вредит Америке, поскольку делает импорт из Китая и других стран дешевым и доступным, чем разрушает промышленную базу США.
Команда Трампа даже обсуждала возможность заставить торговых партнеров США дружно ревальвировать собственные валюты, по образу и подобию соглашения «Плаза» времен Рональда Рейгана.
Почему Трампу будет сложно девальвировать доллар?
Все прочие реформы Трампа приведут ровно к противоположному результату, полагают экономисты Institute of International Finance.
«Снижение налогов, торговые тарифы, расходы на инфраструктуру и ужесточение иммиграционных правил - все это указывает на повышение процентных ставок, что усилит тенденцию укрепления доллара», - пишут они.
Оптимизм в отношении американской экономики будет иметь тот же эффект - иностранцы с удовольствием скупают акции крупнейших американских корпораций вроде Tesla, Apple и Amazon, для чего им сначала нужно приобрести доллары.
Убедить же другие страны подписать новую «Плазу» - валютную сделку, уже прозванную «соглашение Мар-а-Лаго» по имени резиденции Трампа, не получится - времена другие, отмечает один из ведущих экспертов в этом вопросе Марк Собел из OMFIF.
«Команда Трампа хочет ослабления доллара. Но, похоже, она не понимает, как этого добиться. Тарифы и мягкая бюджетная политика - это рецепт укрепления, а не ослабления доллара», - написал он в статье для газеты FT.
«А призывы к „соглашению Мар-а-Лаго" - химера», уверен он, потому что когда подписывали «Плазу» в 1985 году, мир был другим. Тогда можно было заставить центробанки провести интервенции, можно было сократить дефицит бюджета США, а Япония и другие торговые партнеры способны были стимулировать внутренний спрос, чтобы нарастить импорт и исправить перекосы в торговле и движении капитала, которые вели к укреплению доллара.
Теперь центробанки независимы и главная их задача - контроль за инфляцией, а лишних денег на бюджетное стимулирование ни у одной страны особо нет.
К тому же, тогда все основные торговые партнеры были союзниками США. Теперь договариваться придется не только с Японией, странами Еврозоны и Великобританией, но и с главным соперником США - Китаем.
Рост добычи нефти и газа
«Бури, детка, бури» - игривый предвыборный лозунг Трампа обещает расцвет нефтегазовой промышленности США, и без того крупнейшего производителя нефти и газа в мире.
Трамп обещает снять ограничения на строительство нефтепроводов, на бурение в заповедных зонах и на экспорт сжиженного газа. Цель - снизить цены на заправках и обеспечить бизнес и промышленность дешевой энергией ради повышения доходов и конкурентоспособности.
«Так не бывает». Почему?
Увеличение добычи неизбежно ведет к росту предложения и снижению цен. Большинство нефтегазовых компаний в США и так работают на грани рентабельности, и при снижении цен будут консервировать скважины, а не бурить новые, как хочет Трамп. Так было в ковид, когда спрос рухнул.
«Мы не верим, что объем добычи нефти на суше как-то изменится после вступления Трампа в должность в январе, - цитирует Reuters нефтяного аналитика Rapidan Energy Group Хантера Корнфейнда. - Нельзя одновременно иметь и низкие цены на нефть, о чем говорил Трамп в ходе предвыборной кампании, и активный рост добычи. Так не бывает».
Решения инвестировать в рост добычи нефти и газа принимают частные компании с мыслью о доходах акционеров, а не администрация и чиновники Белого дома. То же касается и экспорта сжиженного газа, но тут эффект обратный.
Экспортировать газ выгодно, поскольку цены на него в Европе и Азии в пять раз выше, чем в США. Снятие ограничений на экспорт, введенных при Байдене, приведет к росту продаж и прибылей компаний, однако сократит предложение на внутреннем рынке, что выльется в рост цен. Трамп же обещал ровно противоположное.
Почему у Трампа связаны руки
Некоторые из заявленных реформ Трампа способны подстегнуть рост благосостояния США и сдержать рост цен, отмечает экономист Нуриэль Рубини. Другие угрожают дестабилизацией и кризисом, предупредил он.
«Поддержка бизнеса, снижение налогов, повышение эффективности госуправления, дерегулирование, увеличение добычи нефти и газа - все это потенциально ведет к росту экономики и замедляет инфляцию», - сказал Рубини в подкасте Bloomberg.
«Но есть и другой набор. Во-первых, пошлины и экономическая война с Китаем. Во-вторых, драконовские антимиграционные меры. Три - сокращение налогов и безудержный рост бюджетного дефицита. Четыре - хаотичная девальвация доллара. Пять - попытка вмешаться в независимость ФРС», - перечислил Рубини меры, угрожающие Америке стагфляцией - вялым ростом в условиях высокой инфляции.
Рубини известен мрачными прогнозами, многие из которых, к сожалению, сбываются. Но на этот раз он смотрит в будущее с оптимизмом. По его мнению, Трамп не сможет проводить совсем уж деструктивную политику и вынужден будет корректировать курс, если он заведет не туда. По нескольким причинам.
Во-первых, часть его экономической команды придерживается умеренных взглядов. Прежде всего речь о будущем министре финансов. Скотт Бессент - профессионал, «который знает, что политика, ведущая к стагфляции, вредит экономике и вредит рынкам», говорит Рубини. Кстати, Бессент еще и против слабого доллара и торговых войн, что обещает сдержки и противовесы даже внутри монолитной и послушной команды Трампа.
Во-вторых, сами рынки внимательно следят за тем, что делает Трамп, и немедленно отреагируют на любые неловкие шаги распродажей американских активов. Если в первых шагах Трампа в экономической политике рынок увидит признаки разгона инфляции, цены облигаций снизятся, а ставки - вырастут.
«И тогда рост доходности облигаций может привести к коррекции фондового рынка. А если что и волнует Трампа, так это фондовый рынок», - сказал Рубини.
Такого же мнения придерживается Дуглас Редикер из Brookings Institution.
«От резких движений в тарифной и торговой политике Трампа будут отговаривать и американский бизнес, и союзники, и торговые партнеры. Но главными сдерживающими факторами будут реакция экономики и фондового рынка», - пишет он.
Первый тревожный звонок прозвенел еще до вступления Трампа в должность.
Американский центробанк прислушался к экономистам, которые считают планы Трампа инфляционными, и на декабрьском заседании слегка ужесточил тон. ФРС дала понять, что масштаб снижения кредитных ставок в следующем году может оказаться не таким стремительным, как ожидалось до победы Трампа.
Реакция рынка не заставила себя ждать. Распродажа акций оказалась такой масштабной, что ключевой индекс за период с Рождества по Новый год потерял около 3% - такого не было с середины прошлого века.
После двух лет рекордного роста американского рынка акций нервы у инвесторов на пределе. Они устали ждать коррекции, и любой намек на то, что программа Трампа не приносит обещанных плодов, рискует вызвать распродажу и отбить у Белого дома охоту к радикальным реформам.
«Резкое падение рынков или скачок инфляции могут оказаться самым эффективным тормозом для реформ Трампа и способны заставить его пересмотреть политику», - отмечает Редикер из Brookings Institution