Золотые горы Трампа: что не так с его планом «снова сделать Америку великой»?

«И тогда рост доходности облигаций может привести к коррекции фондового рынка. А если что и волнует Трампа, так это фондовый рынок», - сказал Рубини.

Такого же мнения придерживается Дуглас Редикер из Brookings Institution.

«От резких движений в тарифной и торговой политике Трампа будут отговаривать и американский бизнес, и союзники, и торговые партнеры. Но главными сдерживающими факторами будут реакция экономики и фондового рынка», - пишет он.

Первый тревожный звонок прозвенел еще до вступления Трампа в должность.

Американский центробанк прислушался к экономистам, которые считают планы Трампа инфляционными, и на декабрьском заседании слегка ужесточил тон. ФРС дала понять, что масштаб снижения кредитных ставок в следующем году может оказаться не таким стремительным, как ожидалось до победы Трампа.

Реакция рынка не заставила себя ждать. Распродажа акций оказалась такой масштабной, что ключевой индекс за период с Рождества по Новый год потерял около 3% - такого не было с середины прошлого века.

После двух лет рекордного роста американского рынка акций нервы у инвесторов на пределе. Они устали ждать коррекции, и любой намек на то, что программа Трампа не приносит обещанных плодов, рискует вызвать распродажу и отбить у Белого дома охоту к радикальным реформам.

«Резкое падение рынков или скачок инфляции могут оказаться самым эффективным тормозом для реформ Трампа и способны заставить его пересмотреть политику», - отмечает Редикер из Brookings Institution