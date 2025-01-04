На небольших дорогах условия могут быть сложными

Во второй половине дня в колеях на крупных шоссе лежит смесь снега с реагентом, местами шоссе влажные от реагента. Главные и вспомогательные шоссе местами покрыты утрамбованными снегом и льдом. Температура воздуха и на поверхности дорог везде минусовые.

По прогнозу, в субботу вечером ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами снегопады. На севере страны облачность плотнее, а осадки сильнее. В материковой части страны ветер умеренный, на побережье местами метели. Температура воздуха и на поверхности дорог останется минусовой.

«Просим водителей быть осторожными в зимних условиях во втором ряду четырехполосных шоссе. Если первый ряд может казаться легкопроходимым, то второй может оказаться совершенно другим, поскольку там из-за меньшей нагрузки материалы по борьбе с гололедицей действуют медленнее», - предупреждает Департамент транспорта.