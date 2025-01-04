До абсурда Историка Тамару Эйдельман вновь обвиняют в реабилитации нацизма

Что стало поводом для преследования Эйдельман, собеседник агентства не уточнил.

Если верить сообщению РИА Новости, это второе уголовное дело по статье о «реабилитации нацизма» против историка. О первом стало известно в июне 2024 года. Поводом для него стали видеоуроки на ютьюб-канале Эйдельман: прокуратура усмотрела в них «явное неуважение ко дню воинской славы России».

Тамара Эйдельман – историк и преподаватель. На ее ютьюб-канал «Уроки истории с Тамарой Эйдельман» подписаны 1,7 миллиона пользователей. Из России она уехала после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Минюст РФ в сентябре 2022 года объявил Эйдельман «иностранным агентом». В 2024 году суды дважды штрафовали историка из-за публикаций в телеграм-канале без плашки «иноагента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП). Кроме того, Эйдельман назначили штраф 50 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) из-за интервью журналисту Юрию Дудю.